Κόσμος

Αστυνομική έφοδος σε λάθος σπίτι και χειροπέδες στο γυμνό θύμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρές αντιδράσεις και παραιτήσεις έχει προκαλέσει το βίντεο της αστυνομικής εφόδου, που ακολούθησε προσβολή του θύματος.

Συνταξιούχος δικαστής και νομική εταιρεία ανέλαβαν την ανεξάρτητη έρευνα για αστυνομική έφοδο σε λάθος σπίτι.

Το περιστατικό έγινε στο Σικάγο, όταν οι ένστολοι έκαναν έφοδο στο σπίτι μαύρης γυναίκας, η οποία ήταν γυμνή και δεν της επέτρεψαν να βάλει τα ρούχα της προτού της περάσουν χειροπέδες.

Το σκηνικό έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του 2019, ενώ το βίντεο από τις κάμερες που έχουν πάνω τους οι αστυνομικοί δόθηκε στη δημοσιότητα, προκαλώντας οργή και αντιδράσεις.

Ακτιβιστές, αλλά και τοπικοί άρχοντες καταγγέλλουν ρατιστικά κίνητρα και προσβολή της γυναίκας, ενώ άλλοι υπενθυμίζουν τα συχνά λάθη που κάνει η Αστυνομία του Σικάγου σε βάρος μαύρων ανθρώπων, λάθη που μπορεί να φτάσουν μέχρι και στις δολοφονίες, όπως αυτή του έφηβου Laquan McDonald.

Δώδεκα αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση ή σχετίζονταν με αυτήν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, όσο διαρκεί η έρευνα, ενώ ο Εισαγγελέας της πόλης παραιτήθηκε μετά το περιστατικό.

Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα να λέει συνεχώς στους αστυνομικούς ότι έχουν κάνει λάθος σπίτι και ότι δεν υπάρχουν όπλα στο χώρο.

Μόλις είχε επιστρέψει από τη δουλειά της και άλλαζε ρούχα για να ξαπλώσει, όταν αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της.

Το Νοέμβριο του 2019 η πόλη είχε προσπαθήσει να μπλοκάρει τη δημοσίευση του βίντεο, το οποίο όμως έφτασε στα χέρια του θύματος μετά από μήνυση.

Αν και η ίδια είπε ότι δυσκολεύεται με τη δημοσιοποίησή του, ξεκαθάρισε ότι θέλει να ακουστεί η πλευρά της.