Οικονομία

e-καταναλωτής: Αναβάθμιση της ψηφιακής εφαρμογής

Επεκτείνεται η λειτουργία της υπηρεσίας ραντεβού και για ηλεκτρονικά καταστήματα με το πεδίο e-shop.

"Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνεχίζει την αναβάθμιση της ψηφιακής εφαρμογής e-καταναλωτής προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, να διασφαλίσουν με διαφάνεια και μηδενικό κόστος τις εμπορικές τους συναλλαγές, κατά τη διαδικασία παράδοσης εκτός καταστήματος (click away)", ενημερώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι "από σήμερα και κατόπιν αιτήματος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ε.Σ.Η.Ε./ GRECA), επεκτείνεται η λειτουργία της υπηρεσίας ραντεβού και για ηλεκτρονικά καταστήματα με το πεδίο e-shop.

Αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, η διασφάλιση της πρόσβασης των καταναλωτών σε προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από εμπορικά δίκτυα που προάγουν τη διαφάνεια και την ένταση του υγιούς ανταγωνισμού".

Η διαδικασία διασύνδεσης μέσω του e-καταναλωτής απεικονίζεται ως εξής: