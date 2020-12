Πολιτική

Προκλήσεις Ερντογάν για “στρατηγική τύφλωση” της ΕΕ

Τι λέει για την συνεργασία με τις ΗΠΑ και για τον Πρόεδρος της Γαλλίας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Αγκυρα ελπίζει να ανοίξει «νέα σελίδα» στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ενωση, προσθέτοντας ότι η Τουρκία είναι αντικείμενο εφαρμογής «δύο μέτρων και δύο σταθμών» τόσο εκ μέρους της Ουάσινγκτον όσο και εκ μέρους του ΝΑΤΟ.

«Η Τουρκία αντιμετωπίζει δύο μέτρα και δύο σταθμά τόσο ως προς την ανατολική Μεσόγειο, όσο και ως προς τους S-400. Ευχόμαστε η Ευρωπαϊκή Ενωση να απαλλαγεί από την στρατηγική τύφλωση που την διακατέχει το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε απευθυνόμενος σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

«Πιστεύω ότι ο (Τζο) Μπάιντεν θα αποδώσει την δέουσα σημασία στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ», πρόσθεσε.