Κοινωνία

Καλύβια: νεκρός απο πυροβόλο σε πάρκινγκ

Μέσα στο όχημα του, στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος ο άτυχος άνδρας.

Νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο, που βρισκόταν στο πάρκινγκ του Κέντρου Υγείας Καλυβίων βρέθηκε ένας άνδρας.

Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, σύμφωνα με την Αστυνομία, απο πυροβόλο όπλο, στο κεφάλι.

Ο άνδρας ήταν πεσμένος στην θέση του οδηγού και αρχικώς όσοι τον έβλεπαν θεωρούσαν ότι είχε πεθάνει απο παθολογικά αίτια

Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί επί τόπου είδαν τα τραύματα απο το πυροβόλο και εντόπισαν τρεις κάλυκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν υπάλληλος του Κέντρου Υγείας, ηλικίας περιπου 50 ετών και διέμενε στο Κορωπί.