Πολιτισμός

Ο Έλληνας... γείτονας του Άη- Βασίλη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την μαρτυρία του για τον αγαπημένο των παιδιών και την ζωή του με τα ξωτικά θα την αφηγθεί το απογευμα της προπαραμονής των Χριστουγέννων.

«Ο Άγιος Βασίλης δεν είναι εδώ σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει! Έχει φύγει να να μοιράσει τα δώρα του και αύριο θα είναι και στην Ελλάδα...».

Με αυτά τα λόγια περιγράφει στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ ΜΠΕ, “Πρακτορείο 104.9FM” σήμερα, προ-παραμονή Χριστουγέννων, το κλίμα στο μακρινό Ροβανιέμι της Φινλανδίας, την περιοχή που όλοι ξέρουμε ως το χωριό του Άγιου Βασίλη, ο κ.Γιώργος Φρατζόγλου. Ο κ. Φρατζόγλου ζει μόνιμα «...μια πόρτα μακριά» από το σπίτι του αγαπημένου αγιου των παιδιών.

Ο κ.Φρατζόγλου... επιβεβαιώνει πως έχει «δει τα ξωτικά που εργάζονται για να φτιάξουν τα παιχνίδια για τα παιδιά του κόσμου», εξηγεί πως τα... ρούχα τους «μυρίζουν κάτι από κάρδαμο, κανέλα, ζάχαρη, βανίλια ή και σοκολάτα ανάλογα με το τμήμα του Εργαστηρίου του Άγιου Βασίλη στο οποίο βρίσκονται» και πως είναι «όλα λίγο σκανδαλιάρικα και με κόκκινα μάγουλα» ενώ ‘αποκαλύπτει’ πως «πλένουν τα ρούχα τους στο καθαρό νερό της Λαπωνίας» στα διαλείμματα της σκληρής τους δουλειάς, εργασίας όμως που «πάντα συνδυάζουν με το παιχνίδι και τις χαρούμενες στιγμές»! Πέρα από το γιορτινό σκηνικό της γειτονιάς του Αγίου Βασίλη όμως, οι μοναδικός Έλληνας της γειτονιάς του Άγιου Βασίλη - που «την περασμένη εβδομάδα είχε θερμοκρασία -22 βαθμούς Κελσίου»- και αναμένεται και την ημέρα των Χριστουγέννων «να είναι μια πόλη παγωμένη με τις οικογένειες στα σπίτια για φαγητό και μετά ηρεμία στη σάουνα», έχει όμως προσκληθεί να διηγηθεί ένα παραμύθι για όλους live το σημερινό απόγευμα 23 Δεκέμβρη 2020.

«Χο, χο, χο!» Ένα κάλεσμα για μια "παραμυθένια" ανάγνωση «Σήμερα στις 17:30 και μετά από πρόσκληση του Μουσείου Παιχνιδιού της Κύπρου όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν μέσα από τη σελίδα του συγκεκριμένου Μουσείο την εξιστόρηση ενός παραμυθιού, κάτι πολύ τιμητικό για εμένα», εξηγεί ο κ.Φρατζόγλου που έτσι καλεί όσους θέλουν να ‘ταξιδέψουν΄έτσι στο εορταστικό Ροβανιέμι με ένα κλικ στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.facebook.com/mouseioparamithiou/ και «...με φόντο το χιονισμένο χωριό του Αγίου Βασίλη».

Μάλιστα το παραμύθι αυτό που σήμερα θα δει το παγκόσμιο κοινό των "σόσιαλ μίντια" το έγραψε ο ίδιος «εμπνευσμένος από το κλίμα και την περιοχή» και είναι μια ιστορία που έχει περάσει ήδη από ένα πολύ δυνατό τεστ: «το άκουσαν τα παιδιά μου, είναι δύσκολοι ακροατές και κριτές και τους άρεσε, άρα είμαι κάπως... αισιόδοξος!», παραδέχεται ο Έλληνας ...γητευτής των ταράνδων της Λαπωνίας.