Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Να προσευχηθούμε για τους ήρωες της πανδημίας

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος για τα Χριστούγεννα.

Αναλυτικά το μήνυμα του προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας:

Αδελφοί μου και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,

«Ο αχώρητος παντί… εχωρήθη εν γαστρί… και μη εκστάς της φύσεως μετέσχε του ημετέρου φυράματος».

Το μυστήριο της Βηθλεέμ υπήρξε τότε και γίνεται πάντα πηγή άπειρης δωρεάς προς την ανθρωπότητα. Μας δόθηκε να υπάρξουμε όπως υπάρχει ο Θεός. Και ο Θεός είναι αγάπη και η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Αναρωτιόμαστε κάθε χρόνο πώς θα ζήσουμε αληθινά Χριστούγεννα. Μήπως φέτος με την τραγική, όπως εξελίχθηκε, συνθήκη της πανδημίας, μπορούμε να αναλογισθούμε καλύτερα, τι σημαίνει πράγματι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος; Ότι ο Παντοκράτωρ περιεβλήθη την αδυναμία, την έσχατη πτωχεία και τον πόνο; Ότι εβίωσε το σκάνδαλο της εγκατάλειψης και τον θάνατο;

Ας σκεφθούμε πως όσοι θέλουμε να είμαστε μαθητές Του καλούμαστε αυτές τις δύσκολες ώρες να δοξάσουμε μαζί με τους αγγέλους τη γέννησή Του, να γευθούμε κάτι από την παντοδυναμία Του και την ίδια στιγμή να μετάσχουμε στην άκρα ταπείνωσή Του. Να ζήσουμε τη βεβαιότητα της θεότητός Του με περίσσεια αγάπης για τον αδελφό, με βαθιά ταπείνωση* αυτή που υπέδειξε ο Κύριος στην έρημο καταδικάζοντας κάθε διάθεση εντυπωσιασμού και λογικής κατοχύρωσης του υπερφυσικού: «ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου».

Μας χρειάζεται υπευθυνότητα και ελπίδα. Τώρα που κάθε νουνεχής βλέπει πολύ καλά ότι η πανδημία είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, πρέπει να νιώσουμε υπεύθυνοι για την υγεία όλων. Ας νοιαστούμε τους ευάλωτους. Η προσωπική εμπειρία της ασθενείας και της νοσηλείας θέτει την ορθή τάξη των πραγμάτων και των συναισθημάτων. Οφείλουμε πολλή προσοχή.

Ας μη σκανδαλίσουμε εξάλλου τους αδελφούς με άκριτες συμπεριφορές. Ας σεβαστούμε όσους φοβούνται ίσως υπερβολικά. Ποιος είναι άλλωστε άμοιρος του φόβου;

Ο χριστιανός όμως είναι και άνθρωπος της ελπίδας. Ελπίδα και πίστη στο θείο Βρέφος που επιτρέπει τη δοκιμασία. Ας μη μας παραλύει ο φόβος.

Η ζωή μας ανήκει στον Κύριο. Αυτός εξήλθε νικών και ίνα νικήση. Αυτός θα δώσει τη διέξοδο. Αυτός είναι η ζωή. Είναι γεγονός ότι η κοινωνία με τον Θεό και η Λατρεία σκανδαλίζουν τις δυνάμεις του κακού. Κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία να γίνουν ασεβείς και προσβλητικοί. Μη φοβηθείτε. Η απάντησή μας σ' αυτούς θα είναι πάντα η αγάπη. Αγάπη εν αληθεία. Θα επιδιώξουμε πάντα να είναι ελεύθερη η Λατρεία μας. Με σεβασμό στην κοινή προσπάθεια και στους κανόνες υγειονομικής ασφαλείας, που από την αρχή τηρήσαμε, και με προσήλωση στην ελευθερία της Πίστης.

Αδελφοί μου και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,

Σ' αυτόν τον απρόσμενο παγκόσμιο πόλεμο κάποιοι πληγώθηκαν περισσότερο. Έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Η προσευχή μας γι' αυτούς ας είναι το φετινό μας δώρο στα πόδια του θείου Βρέφους.

Σας καλώ εξάλλου με προσωπική φόρτιση να προσευχηθούμε ξεχωριστά για τους ήρωες, τους ασκητές αυτής της ιστορίας. Είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλοι οι εργαζόμενοι στη διακονία των πασχόντων. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης εργάζονται το έργο μιας αληθινής φιλανθρωπίας. Ξεχνούν ότι υπάρχουν για να υπάρξουμε εμείς. Τους ευγνωμονούμε.

Αδελφοί μου,

Η γέννηση του Χριστού είναι η όντως φιλανθρωπία. Ας γίνουμε φέτος, με τρόπο πιο θυσιαστικό από άλλοτε, φορείς της αγάπης που πηγάζει από το Σπήλαιο της Βηθλεέμ. Αυτή η αγάπη διεκδικεί όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους αληθινά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Χριστός γεννάται δοξάσατε!