Κοινωνία

Αυτοί είναι οι δολοφόνοι του επιχειρηματία από τη Χαλκίδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες και τα στοιχεία των δύο ανδρών που αναζητούνται για τη δολοφονία του επιχειρηματία από τη Χαλκίδα.

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Αρχές, έπειτα από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας, τα στοιχεία ταυτότητας, τις φωτογραφίες και την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος δύο αλλοδαπών, που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του επιχειρηματία στη Χαλκίδα.

Πρόκειται για δύο άνδρες που αναζητούνται κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις α) της ληστείας κατά συναυτουργία και β) της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Όπως διακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα - προανάκριση, η ανθρωποκτονία διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου 2020, ενώ ο θάνατος του θύματος προήλθε δια ασφυξίας. Από την οικία του θύματος, οι δράστες αφαίρεσαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένα ρολόι χειρός και μη προσδιορισμένο αριθμό κοσμημάτων, ενώ κατά τη διαφυγή τους, αφαίρεσαν και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του θανόντος, το οποίο αργότερα εγκατέλειψαν σε περιοχή της Χαλκίδας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους:

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί αφενός στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, διότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεών τους, ήτοι χρήση βίας, αφετέρου δε, προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, δια της συλλήψεως των ανωτέρω κατηγορουμένων, οι οποίοι είναι ύποπτοι φυγής, διότι δεν διαθέτουν γνωστή διαμονή. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 22210 - 24574 και 22210 - 37033, του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.