Κατασκοπεία στη Ρόδο: στον Κορυδαλλό, υπό δρακόντεια μέτρα, οι δύο κατηγορούμενοι

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού ο 35χρονος γραμματέας του Τουρκικού Προξενείου στη Ρόδο και ο 52χρονος πρώην μάγειρας πλοίου, που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού κατ’ εξακολούθηση, για παραβίαση μυστικών πολιτείας από κοινού κατ’ εξακολούθηση και για κατασκοπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ενιαίο σκοπό, χρήση για διαβίβαση του κρατικού απορρήτου σε άλλον με σκοπό να προκαλέσουν κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους.

Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα υποβληθούν από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προς αξιολόγηση όλα τα στοιχεία που τυχόν προκύψουν από τον έλεγχο των κατασχεθέντων από τους δύο κατηγορούμενου: στην οικία του 35χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κινητά τηλέφωνα, δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, ένα usb, μια φωτογραφική μηχανή και 4 laptop ενώ από τον 52χρονο έχουν κατασχεθεί δύο κινητά τηλέφωνα.

Εκκρεμεί εξάλλου και η άρση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας των κατασχεθέντων κινητών τηλεφώνων αλλά και η άρση του ψηφιακού περιεχομένου των ψηφιακών πειστηρίων σε cloud servers. Στο μεταξύ εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διαλαμβανόμενα στα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν εις βάρος τους, καθώς επισημαίνεται ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για αμφότερους. Γίνεται λόγος ακόμη, σε ό,τι αφορά τον 52χρονο για την εξαρχής ομολογία του και τις αντιφάσεις και λογικές ανακολουθίες στις οποίες υπέπεσε στην προσπάθειά του να την ανατρέψει. Τονίζεται εξάλλου ότι τα αποδιδόμενα στους κατηγορούμενους κακουργήματα τελέσθηκαν κατ’ εξακολούθηση και πλήττουν την αμυντική ικανότητα της χώρας θέτοντας σε κίνδυνο την εδαφική της ακεραιότητα.

Επισημαίνεται ότι καταβλήθηκε προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων αλλά και ότι διατηρούν επαφές με πρόσωπα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας που απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και ως εκ τούτου υφίσταται κίνδυνος να καταφύγουν στην Τουρκία, αλλά και να στρατολογήσουν νέα άτομα ώστε να αναπτύξουν αντίστοιχη παράνομη δράση ή ακόμα και να επαναλάβουν οι ίδιοι τις πράξεις αυτές! Η κ. Ανακρίτρια σημειώνει μάλιστα ότι δεν θεωρείται ούτε ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ικανός για τον περιορισμό τους διότι η εγκληματική δράση έλαβε χώρα με τη χρήση μέσων τηλεπικοινωνίας και παρίσταται απολύτως επιβεβλημένη η προσωρινή τους κράτηση.

