Κοινωνία

Γυναικολόγος στη Ρόδο: πρότεινε μάρτυρες για την υπεράσπισης του

Ο καταγγελλόμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται από τις φερόμενες ως θύματα, ενώ δήλωσε ότι δεν τις θυμάται καν...

Δύο μάρτυρες για την υπεράσπισή του πρότεινε ο καταγγελλόμενος για σεξουαλικά εγκλήματα γυναικολόγος από τη Ρόδο, προκειμένου να περαιωθεί η προκαταρκτική εξέταση για την τρίτη δικογραφία που περιλαμβάνει 12 μηνύσεις σε βάρος του γιατρού.

Έχουν ήδη περαιωθεί άλλες δύο με πέντε και τρεις μηνύσεις αντίστοιχα, ενώ ο μηνυόμενος παραχώρησε έγγραφες εξηγήσεις για την τελευταία, αρνούμενος τα όσα του καταλογίζουν οι 12 μηνύτριες.

Οι δύο αυτοί μάρτυρες αναμένεται να καταθέσουν την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, όταν και θα διαβιβαστεί η δικογραφία στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Ο καταγγελλόμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται από τις φερόμενες ως θύματα, δήλωσε ότι δεν τις θυμάται καν αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι τα όσα εξιστορούνται αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας τους, επιφυλασσόμενος μάλιστα να τις καταμηνύσει.

Πηγή: dimokratiki.gr