Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ

Αμείωτος παρέμεινε την Τετάρτη ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ, όπως ανακοίνωσε την ο ΕΟΔΥ, μαζί με ακόμη δεκάδες θανάτους και 937 νέα κρούσματα στην Ελλάδα.

Απο τα 937 κρούσματα τα 5 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας.

Απο τα 932 εγχώρια κρούσματα, τα 262 εντοπίστηκαν στην Αττική και άλλα 212 στην Θεσσαλονίκη.

Η κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: