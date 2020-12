Οικονομία

Ειδική εφαρμογή για την πορεία των επενδύσεων από το υπουργείο Ανάπτυξης

Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της υποθέσεως του καθενός επενδυτή ξεχωριστά.

Τo Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημιούργησε, για πρώτη φορά, ειδική εφαρμογή στην διαδικτυακή πύλη εισόδου www.ependyseis.gr, μέσω της οποίας κάθε χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της επένδυσής του και να έχει πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία χρήσης και υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψήφιων επενδυτών/δικαιούχων προγραμμάτων δημιούργησε τρία ενημερωτικά βίντεο, στα οποία παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις για το ΠΣΚΕ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι επενδυτές, εδώ και χρόνια, είναι η έλλειψη πληροφόρησης για την εξέλιξη των επενδύσεών τους σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Από σήμερα, το χρόνιο αυτό πρόβλημα λύνεται, καθώς η ΜΟΔ προχώρησε σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις: από τη μία παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλου του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και της υποθέσεως του καθενός επενδυτή ξεχωριστά και από την άλλη δημιουργήθηκαν τρία ενημερωτικά βίντεο για να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν εύκολα χρήση του Πληροφοριακού μας Συστήματος. Έτσι, παράλληλα με τη γενική ψηφιακή ωρίμανση του κράτους προχωράμε και στην ψηφιακή ωρίμανση των επενδύσεων».