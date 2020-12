Life

“Still Standing” με τα αστέρια του “Your Face Sounds Familiar”! (εικόνες)

Πρωτοχρονιά με τη Μαρία Μπεκατώρου και τους παίκτες του «Your Face Sounds Familiar - All Star» σε ένα επεισόδιο πολλών αστέρων που προσφέρει 10.000 στο «Χαμόγελου του Παιδιού».

Η Μαρία Μπεκατώρου και το «Still Standing» καλωσορίζουν το 2021 πανηγυρικά, με τα «αστέρια» του «Your Face Sounds Familiar»!

Θανάσης Αλευράς, Κρατερός Κατσούλης, Λευτέρης Ελευθερίου, Κώστας Δόξας, Μπέττυ Μαγγίρα, Ματθίλδη Μαγγίρα, Ησαΐας Ματιάμπα, Κατερίνα Στικούδη, Τάνια Μπρεάζου και Ίαν Στρατής, τα πρόσωπα του φετινού «Your Face Sounds Familiar- All Star», έρχονται την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου στις 21.00 στον ANT1 και παίζουν για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Ο ΑΝΤ1, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάνε την Αγάπη πράξη» στηρίζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη! Αυτά τα Χριστούγεννα αναλαμβάνει να βοηθήσει τα 300 παιδιά, που μεγαλώνουν στο «Χαμόγελο του Παιδιού», να κρατήσουν το χαμόγελό τους!

Η Μαρία, με κέφι και μοναδική ενέργεια, «διευθύνει» ένα ξεχωριστό πρωτοχρονιάτικο «Still Standing» και στήνει μια πλούσια γιορτή. Στο πλευρό της έχει παλιούς της γνώριμους που δεν ησυχάζουν ποτέ, κάνοντας συνεχώς αστεία και πειράγματα.

Το παιχνίδι ξεκινά, οι κανόνες αλλάζουν για λίγο και όλοι βάζουν τα δυνατά τους για να στηρίξουν το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Πού θα βρεθεί η Μαρία όταν φύγει για λίγο από τη θέση της παρουσιάστριας και γιατί; Ποια περιστατικά του YFSF θυμούνται; Με ποια συγκινούνται και με ποια γελούν ακόμα;

Πρωτοχρονιά στο «Still Standing», με την πάντα απολαυστική Μαρία Μπεκατώρου, αλλά και τους παίκτες του «Your Face Sounds Familiar - All Star» σε ένα επεισόδιο πολλών αστέρων που προσφέρει 10.000€ στο «Χαμόγελου του Παιδιού».

