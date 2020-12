Πολιτική

Το “ευχαριστώ” Σακελλαροπούλου στην κυρά Ρήνη στην Κίναρο

Επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στην μοναδική κάτοικο του νησιού.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στην Κίναρο, όπου συναντήθηκε με τη μοναδική κάτοικο του νησιού Ειρήνη Κατσοτούρχη. Την κυρία Σακελλαροπούλου συνόδευε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέμεινε στο νησί δυο ώρες, στη διάρκεια των οποίων συζήτησε με την κυρία Κατσοτούρχη για την καθημερινότητά της. Προτού την αποχαιρετήσει είπε τα εξής:

«Παραμονές Χριστουγέννων, βρισκόμαστε, πολύ λίγοι από εμάς στην Κίναρο, συντροφιά με την κυρά Ρήνη. Σκεφτήκαμε ότι τα φετινά, ειδικά, Χριστούγεννα, είναι ο κατάλληλος προορισμός, γιατί η κυρά Ρήνη συμβολίζει τα φετινά Χριστούγεννα με έναν τρόπο. Είναι μοναχική και γενναία η ίδια. Κάπως έτσι καλούμαστε να είμαστε όλοι εμείς, με τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε. Πριν λίγο μας είπε «εγώ είμαι σε καραντίνα τόσα χρόνια». Βέβαια η δική της καραντίνα είναι μαγική. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ και της κρατήσαμε λίγο συντροφιά. Και ακριβώς αυτό το μήνυμα θα θέλαμε να δώσουμε σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, από μια άκρη της Ελλάδας, στο Αιγαίο. Να είμαστε καλά όλοι κι εσείς κυρίως κυρά Ρήνη να είστε καλά, να φυλάτε το νησί μας».

Λίγο πριν αναχωρήσει από την Κίναρο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Μνημείο των Πεσόντων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.