Κορονοϊός: το πρόγραμμα του εμβολιασμού των πολιτικών

Έως τις 10 Ιανουαρίου θα έχουν εμβολιαστεί 45 αξιωματούχοι που έχουν καίριες θέσεις για τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.

Βάσει του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών, στην πρώτη φάση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού θα δοθεί προτεραιότητα στους υγειονομικούς, στους ηλικιωμένους που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας και στους υπαλλήλους αυτών των δομών, σε όσους περιθάλπονται, διαμένουν ή εργάζονται σε δομές φροντίδας χρόνια πασχόντων και σε κέντρα αποκατάστασης, και τέλος σε αξιωματούχους που επιτελούν κρίσιμο έργο για τη λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης.

Πρώτοι θα εμβολιαστούν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ανάμεσα στα περίπου 70.000 άτομα που θα εμβολιαστούν έως τις 10 Ιανουαρίου, η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τους 45 αξιωματούχους που έχουν καίριες θέσεις για τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και θα εμβολιαστούν σε αυτό το διάστημα:

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, θα εμβολιαστεί τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Στις 4 Ιανουαρίου πρόκειται να εμβολιαστεί η Φώφη Γεννηματά, όπως δήλωσε η ίδια η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Η κα Γεννηματά επεσήμανε ότι το εμβόλιο είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο, όμως δεν σημαίνει ότι τελειώνει ο πόλεμος απέναντι στην πανδημία με τον εμβολιασμό, ούτε χρειάζεται εφησυχασμός.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό την Τετάρτη 30 Δεκέμβρη. "Με το προσωπικό παράδειγμα, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα της αναγκαιότητας του μαζικού εμβολιασμού. Το σημαντικότερο, όμως, αυτή τη στιγμή είναι το μήνυμα της θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας και της λήψης των αναγκαίων μέτρων προστασίας, μήνυμα το οποίο η κυβέρνηση συστηματικά και συνειδητά αγνοεί" τονίζει στο μήνυμά του ο κ. Κουτσούμπας και προσθέτει: "Ο εμβολιασμός θα είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, εξαιτίας και του μικρού αριθμού των δόσεων. Αν, συνεπώς, δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται και η σωστή προετοιμασία για τον εμβολιασμό υπονομεύεται".