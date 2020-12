Υγεία - Περιβάλλον

Δεύτερη μετάλλαξη του κορονοϊού στη Βρετανία

Είναι ακόμα πιο μεταδοτική από την πρώτη μετάλλαξη, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Υγείας.

Δεύτερη, ακόμα πιο μεταδοτική, μετάλλαξη του κορονοϊού εντοπίστηκε στη Βρετανία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν Βρετανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το Sky News, εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις που αφορούν επαφές ανθρώπων που ταξίδεψαν από τη Νότια Αφρική τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, «αυτή η νέα παραλλαγή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική επειδή είναι ακόμα πιο μεταδοτική και φαίνεται να έχει μεταλλαχθεί περισσότερο από την προηγούμενη μετάλλαξη που είχε ανακαλυφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Παράλληλα, δήλωσε πως η βρετανική κυβέρνηση είναι «απίστευτα ευγνώμων στην κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής για την αυστηρότητα της επιστήμης τους και το άνοιγμα και τη διαφάνεια με την οποία έχουν ενεργήσει σωστά όπως κάναμε όταν ανακαλύψαμε μια νέα παραλλαγή εδώ».

Το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε ήδη σε καραντίνα τα νέα αυτά κρούσματα και επέβαλε περιορισμούς στα ταξίδια από τη Νότια Αφρική.