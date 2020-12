Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Δραματική έκκληση για οικογενειακά Χριστούγεννα

Η πανδημία επηρεάζει και την ψυχική υγεία, τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Έκκληση για τήρηση των μέτρων και γιορτές σε στενό οικογενειακό κύκλο απηύθυνε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Ανέφερε επίσης ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες τα εμβόλια που εγκρίνονται θα αυξηθούν ενώ τόνισε ότι βασικό θέμα της σημερινής ενημέρωσης είναι η ψυχική υγεία εν μέσω της πανδημίας.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και στο σχέδιο εμβολιασμών, υπογραμμίζοντας πως ότι το «υπουργείο Υγείας, οι συναρμόδιοι φορείς, οι υγειονομικοί, οι επιστήμονες, άνθρωποι της ψηφιακής τεχνολογίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το σύνολο του κράτους εργάζεται πυρετωδώς για να πετύχουμε σε αυτή την προσπάθεια».

«Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν μικρά λάθη και κάποιες αστοχίες. Θα πρέπει να συντονιστεί το σύνολο της κοινωνίας» είπε επίσης ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, αναφορά με την ψυχική υγεία είπε πως «αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της ψυχικής υγείας κατά 62%, φτάνοντας στα 58 εκατ. ευρώ, ή στο 2% όπως προβλέπεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας».

Ενημέρωσε επίσης ότι η επιτροπή των επιστημόνων διευρύνεται με τον καθηγητή Ψυχιατρικής του ΑΠΘ, Βασίλειο Παντελεήμονα Μποζίκα.

Καταλήγοντας, ο κ. Κικίλιας προέτρεψε τους πολίτες: «Αν αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας, προσέξτε φέτος πολύ περισσότερο, χρησιμοποιείστε την τεχνολογία, μειώστε τις συνευρέσεις για να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω».

Ράπτη: Ειδικά προγράμματα για την στήριξη της ψυχικής υγείας λόγω πανδημίας

Στα προγράμματα στήριξης της ψυχικής υγείας εν μέσω πανδημίας αναφέρθηκε η υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας, Ζωή Ράπτη.

Η υφυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πανδημία του κορονoϊού όσο και τα αναπόφευκτα μέτρα που πήραν όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών.

«Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι ανησυχητικές και έχει καταγραφεί ένα πολύ ψηλό ποσοστό του πληθυσμού, σχεδόν το 1/3 με συμπτώματα άγχους και ανασφάλειας. Βιώνουν όλοι συναισθήματα που μας δυσκολεύουν και έχουν επηρεάσει τους συνανθρώπους μας ανεξαρτήτως φύλου και καταγωγής. Πρέπει να ξέρουν όλοι ότι δεν είναι μόνοι. Στην πίεση από την ίδια την ασθένεια προστίθενται αισθήματα ανασφάλειας αλλά και κούραση από τα μέτρα προστασίας» συμπλήρωσε η ίδια.

Οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας, το κλείσιμο των σχολείων, πανεπιστημίων, χώρων θρησκευτικής λατρείας και πολιτιστικών δρώμενων έχουν δημιουργήσει μια πρωτοφανής κατάσταση και είναι πολύ δύσκολη η προσαρμογή και ακόμα πιο δύσκολη η πραγματικότητα για το ιατρικό προσωπικό που έχουν ξεπεράσει τα όρια αντοχής τους.

Όπως ανέφερε η κ. Ράπτη: «Σε αυτή την πρωτόγνωρη δυστοπική πραγματικότητα, χάσαμε όλοι σε ένα βαθμό την ψυχική μας ηρεμία για αυτό και το πρόγραμμα εμβολιασμού λέγεται «Ελευθερία». Πρέπει να ενισχύσουμε τις ψυχολογικές μας δυνάμεις γιατί δεν μπορεί να υπάρξει υγεία χωρίς ψυχική υγεία».

Το υπουργείο Υγείας όλους αυτούς τους μήνες έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην φροντίδα των ψυχικά ασθενών εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα προφύλαξης στις δομές και έτσι δεν είχαμε έξαρση.

Αναγνωρίζοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες το υπουργείο έκανε διεύρυνση της επιτροπής με την προσθήκη του Βασίλειου Παντελεήμονα Μποζίκα, καθηγητή Ψυχιατρικής και Διευθυντή της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης της ψυχικής υγείας του υπουργείο βασίζεται σε πέντε άξονες.

Αναπτύσσονται μια σειρά προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για όσο διαρκεί η πανδημία. Υπάρχει η γραμμή 10306 η οποία ανώνυμα και εμπιστευτικά στελεχώνεται από έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που βοηθούν τους συμπολίτες μας που αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη. Στο ίδιο πλαίσιο υπάρχουν προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης με τηλεδιάσκεψη για όσους βρίσκονται σε κατ’ οίκον καραντίνα.

Λειτουργούν προγράμματα εξ’ αποστάσεως ψυχολογικής υποστήριξης με έμφαση στους άνεργους, στους χρόνιους ασθενείς, στα παιδιά και στους εφήβους.

Υπάρχει στην ιστοσελίδα του υπουργείου υγείας ενότητα ψυχικής υγείας που παρέχει συμβουλές για την πανδημία. Ένα είδος πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας όπου υπάρχουν φάκελοι με οδηγίες για τα παιδιά και των ηλικιωμένους.

Υπάρχει ακόμα στην ιστοσελίδα του υπουργείου οδηγός για στήριξη του υγειονομικού προσωπικού και έχει δρομολογηθεί ειδική έρευνα για το σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης που βιώνει πολύ γιατροί.

Ενισχύονται με προσλήψεις οι ψυχοκοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση του κορονoϊού.

Η κ. Ράπτη ανέφερε ακόμα ότι το νέο εθνικό σχέδιο δράσης του υπουργείο Υγείας έχει ορίζοντας δεκαετίας και θα παρουσιαστεί το 2021.

Τέλος η υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς: «η απόσταση που έχουμε είναι φυσική και όχι κοινωνική. Να επικοινωνούμε ζητώντας και προσφέροντας βοήθεια. Να ανακαλύψουμε νέους τρόπους για να επικοινωνούμε και να δείχνουμε την αγάπη μας».