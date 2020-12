Υγεία - Περιβάλλον

Ο Βασίλειος Μποζίκας εντάσσεται στην Επιτροπή Επιστημόνων για τον κορονοϊό

Ποιος είναι ο καθηγητής που καλείται να συνδράμει στο έργο της αντιμετώπισης των συνπειεών της πανδημίας στους πολίτες.



Ο Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ, Καθηγητής Ψυχιατρικής Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας, προστίθεται στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων του ΕΟΔΥ.

Την διεύρυνση της Επιτροπής των Ειδικών Επιστημόνων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κατά τη σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα.