Χρυσοχοΐδης: τα Χριστούγεννα γυρίστε σπίτι πριν βραδιάσει!

Έκκληση στους πολίτες για ευθύνη και σύνεση απευθύνει ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι.

«Τα Χριστούγεννα εφαρμόστε τα μέτρα για να κάνουμε τις άσχημες μέρες να μείνουν πίσω μας. Δεν είναι ανέμελο παιχνίδι η παραβίαση των μέτρων. Γιορτάστε με μέτρο, με ανθρωπιά, με ευθύνη. Γυρίστε σπίτι πριν βραδιάσει, μείνετε σπίτι, το βράδυ μην κυκλοφορείτε!», επισημαίνει σε μήνυμα του προς τους πολίτες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν επισταμένοι έλεγχοι σε όλη την χώρα.

Στο μήνυμα του για τις ημέρες των εορτών και την εφαρμογή των μέτρων με στόχο τον περιορισμό της πανδημίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρει:

«Αγαπητοί συμπολίτες,

Χρόνια πολλά, χρόνια καλύτερα για όλες και όλους.

Ο φετινός χρόνος μας αφήνει λίγα, πολύ λίγα, καλά. Κάναμε, όμως, ένα μεγάλο δώρο μεταξύ μας. Ζήσαμε τη σημασία της ανθρώπινης ζωής και καταλαβαίνουμε, πόσο η ζωή του ενός επηρεάζει τη ζωή του άλλου. Γινόμαστε έτσι λιγότερο εγωιστές, πιο άνθρωποι. Γινόμαστε πιο υπεύθυνοι, πιο άνθρωποι. Σε μια βδομάδα το εμβόλιο θα είναι εδώ. Η ανθρωπότητα, η τεχνολογία έκανε ένα μικρό θαύμα, παράγοντας σε 10 μήνες εμβόλια. Είναι ένα τιτάνιο έργο ο εμβολιασμός.

Για να το πετύχουμε, για να οργανωθεί σωστά, για να γίνει γρήγορα, δουλεύουμε ήδη. Από την Κυβέρνηση και τις Ένοπλες Δυνάμεις έως τους υγειονομικούς και την αστυνομία. Χιλιάδες άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές, ούτε Πρωτοχρονιά, ούτε Φώτα, για να μπορέσουμε γρήγορα να εμβολιασθούμε. Χιλιάδες άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές γιατί φροντίζουν στα νοσοκομεία, γιατί παλεύουν στις μονάδες εντατικής, γιατί ελέγχουν στους δρόμους την ασφαλή κίνηση, αλλά και την τήρηση των μέτρων. Και κάποιες πολύτιμες εκατοντάδες, κάποιοι ακριβοί μας συμπολίτες, θα χαθούν στις γιορτές.

Γι’ αυτό η Ελλάδα φέτος παλεύει, δεν γιορτάζει. Δεν μας αρέσει, δεν το διαλέξαμε, θα το περάσουμε. Γιορτάστε με μέτρο, με ανθρωπιά, με ευθύνη. Για δυο ξενύχτια, για λίγη ανεμελιά μην βάλετε σε κίνδυνο ζωές.

Γιορτές με πολυκοσμία τα Χριστούγεννα θα φέρουν σε 15 μέρες νέο κύμα πανδημίας, θα γεμίσουν πάλι τις εντατικές. Θα φέρουν παράταση των περιοριστικών μέτρων που μας κρατούν αιχμάλωτους. Και με γεμάτες εντατικές, με νέα έξαρση, εμβολιασμός σωστός δεν μπορεί να γίνει!

Σε κάθε σκέψη για ξεφάντωμα, κάντε μια σκέψη αντίθετη: για κάποιον που χάθηκε, για κάποιον που παλεύει στην εντατική και υποφέρει. Εφαρμόστε τα μέτρα με απόφαση, με θάρρος, Φέτος γιορτάζουμε με αγώνα!

Είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή μιας κοινής μάχης. Γυρίστε σπίτι πριν βραδιάσει, μείνετε σπίτι, το βράδυ μην κυκλοφορείτε!

Σκεφτείτε σαν πολίτες, γιορτάστε σαν άνθρωποι! Κι αν σας καλέσουν σε γιορτή που δεν πρέπει, να τους εγκαλέσετε! Να τους θυμίσετε ότι ο καθένας προστατεύει, δεν μολύνει τον άλλο! Ότι δεν είναι ανέμελο παιχνίδι η παραβίαση των μέτρων, είναι στίγμα στην ψυχή και παρανομία στον συνάνθρωπο.

Είμαι ο Υπουργός Προστασίας του Κάθε Πολίτη, σας απευθύνομαι σαν συμπολίτης. Σας στέλνω ολόθερμες ευχές . Εμείς όλοι δουλεύουμε γιατί έτσι πρέπει, εσείς γιορτάστε με σύνεση γιατί έτσι πρέπει. Ώστε να κάνουμε τις άσχημες μέρες να μείνουν πίσω μας. Καλές γιορτές».