Συζήτηση πολιτικών αρχηγών για τα φαινόμενα αδιαφάνειας ζητά ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί την υγειονομική κρίση για μια σειρά αυθαίρετες, αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές πρακτικές.

Προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα φαινόμενα αδιαφάνειας, αυθαιρεσίας και αντιδημοκρατικών πρακτικών στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί την υγειονομική κρίση για μια σειρά αυθαίρετες, αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές πρακτικές με απευθείας αναθέσεις και συμβάσεις που συνάπτονται κατά παρέκκλιση των κανόνων διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για νομοθετικές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν συμφέροντα και επιτρέπουν τη διασπάθιση και σπατάλη του δημόσιου χρήματος.

Όπως εξάλλου αναφέρει, είναι η κυβερνητική πλειοψηφία η οποία απέρριψε προσφάτως, την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για προτεραιοποίηση συγκεκριμένων ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο ενώ, όπως τονίζει, σε ευρύτερο πλαίσιο η κυβέρνηση επιχειρεί, με την αδιαφανή χρηματοδότηση των ΜΜΕ, να αποφύγει την κριτική.

«Η αποκορύφωση της αντιθεσμικής δράσης της κυβέρνησης είναι η σύμβαση που φέρεται να έχει συνάψει με μια εταιρεία που έχει γνωστή δράση στην αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο (Pallantir)», σημειώνει ο κ. Τσίπρας στην επιστολή του και αναφέρεται και στην απουσία τεκμηρίωσης και αναλυτικής κοστολόγησης για προτεινόμενες συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ακολουθεί η επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η κυβέρνηση για διάστημα μεγαλύτερο από 9 μήνες, σταδιακά και όλο και πιο έντονα, επικαλείται την κατάσταση της υγειονομικής κρίσης του covid-19 και την αξιοποιεί κυρίως ως ευκαιρία για αυθαίρετες, αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές πρακτικές.

Νομοθετώντας μέσω σωρείας Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, μέσω πλείστων κατεπειγόντων σχεδίων νόμου και μέσω εκτενών τροπολογιών της ύστατης στιγμής, διευκολύνει την επιβολή των ιδεοληπτικών πολιτικών της και προωθεί ρυθμίσεις που εξυπηρετούν ευνοϊκά σε εκείνη συμφέροντα, επιτρέποντας τη διασπάθιση και σπατάλη του δημόσιου χρήματος. Από νωρίς, μάλιστα, θέσπισε ένα πλαίσιο που της επιτρέπει να δρα αδιαφανώς και να συγκαλύπτει τα ίχνη της, με προφανή στόχο την αποφυγή κάθε λογοδοσίας και του καταλογισμού των αντίστοιχων ευθυνών.

Κατ' αρχήν προχώρησε στην υπέρμετρη διεύρυνση του καθεστώτος των απευθείας αναθέσεων και των παρεκκλίσεων από τις υποχρεώσεις διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων. Παρά την δημοσιοποίηση πλήθους προκλητικών απευθείας αναθέσεων, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε προσφάτως, την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για προτεραιοποίηση συγκεκριμένων ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποδεικνύοντας ότι επιδιώκει τη συσκότιση και όχι τη διαφάνεια στον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων.

Σε ευρύτερο πλαίσιο η κυβέρνηση έχει defacto αναστείλει τη λειτουργία του θεμελίου κάθε ευρωπαϊκής δημοκρατικής κοινωνίας, δηλαδή την ελευθερία της έκφρασης και της κριτικής κατά της κυβέρνησης. Το έχει κάνει χρηματοδοτώντας αδιαφανώς τους ιδιοκτήτες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μέσω της «λίστας Πέτσα», ή ζητώντας τη λογοκρισία ή την καρατόμηση δημοσιογράφων που γράφουν κριτικά κατά της κυβέρνησης.

Το πλέον προβληματικό και επικίνδυνο ταυτόχρονα, είναι ο τρόπος που η κυβέρνηση έχει λειτουργήσει μέσα στην πανδημία, τόσο σε σχέση με τη διαχείριση της ίδιας, με τις συνεχιζόμενες αποτυχίες της, όσο και σε σχέση με την εξυπηρέτηση διαφόρων συμφερόντων, όπως για παράδειγμα συνέβη με τα ιδιωτικά κολλέγια στο χώρο της παιδείας.

Ένα κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως, η καταγραφή και αξιοποίηση των δεδομένων που αφορούν στην ύπαρξη και διασπορά του ιού, έγινε προσπάθεια, με τα διπλά συστήματα καταγραφής, να αποτελέσει αντικείμενο λαθροχειριών που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις περιπτωσιολογικές και αποσπασματικές, καταστροφικές επιλογές της.

Κι όταν το ζήτημα βγήκε στη δημοσιότητα, έδρασε με τον τρόπο που ξέρει: φιμώνοντας όσους προσπάθησαν να την ελέγξουν. Προηγούμενα, όσες φορές και αν ζητήθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η κυβέρνηση κρύφτηκε, αρνούμενη να τα δώσει στη δημοσιότητα, απορρίπτοντας και τη σχετική τροπολογία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ενδεικτική της αυταρχικής και αντικοινοβουλευτικής στάσης της κυβέρνησης, αποτελεί η άρνησή της να συναινέσει στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για κλήση των αρμόδιων υπουργών, του προέδρου του ΕΟΔΥ και του εκπροσώπου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την συγκλονιστική αποκάλυψη της ύπαρξης παράλληλων συστημάτων καταγραφής των επιδημιολογικών δεδομένων.

Η αποκορύφωση της αντιθεσμικής δράσης της κυβέρνησης είναι η σύμβαση που φέρεται να έχει συνάψει με μια εταιρεία που έχει γνωστή δράση στην αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο (Pallantir). Ο κ. Μητσοτάκης αδυνατεί να εξηγήσει γιατί μια σύμβαση που υποτίθεται ότι βοηθά το έργο της κυβέρνησης μέσα στην πανδημία δεν θα έπρεπε να είναι δημοσιοποιημένη και αυτό ενισχύει τους φόβους ότι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών έχουν ήδη δεχθεί πλήγματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι στην αρμόδια Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, παρουσιάζεται εσχάτως, το φαινόμενο απουσίας πλήρους τεκμηρίωσης και αναλυτικής κοστολόγησης για προτεινόμενα συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων όπως για παράδειγμα η αγορά αεροσκαφών, καθώς και άλλες συμφωνίες, όπως η δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων στην Καλαμάτα.

Για τους παραπάνω λόγους και εξαιτίας του γεγονότος ότι πρόκειται για σοβαρά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος ζητούμε να διενεργηθεί προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή (άρθρο 143 Κανονισμού της Βουλής) με θέμα τη λειτουργία της Δημοκρατίας στον τόπο μας, το έλλειμμα διαφάνειας και λογοδοσίας της κυβερνητικής εξουσίας, απέναντι στο Κοινοβούλιο αλλά και την ελληνική κοινωνία».