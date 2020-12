Κοινωνία

Προσφορά αγάπης από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τον Δήμο Αθηναίων

Η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την ΜΚΟ «Αποστολή» ενισχύει το δίχτυ κοινωνικής προστασίας για όλους τους αδύναμους πολίτες της πρωτεύουσας.

Στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν γνωρίσει το σκληρό πρόσωπο της πανδημίας και των κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών της, στέκονται ο Δήμος Αθηναίων, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η «Αποστολή», ενώνοντας ακόμη μια φορά τις δυνάμεις τους προκειμένου να δημιουργήσουν μια ισχυρή αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και τον Γενικό Διευθυντή της «Αποστολής» Κωστή Δήμτσα στον Ελαιώνα. Στο χώρο όπου οι εργαζόμενοι του Δήμου προετοιμάζουν τα χιλιάδες πακέτα τροφίμων που φτάνουν στα σπίτια των συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν ανάγκη, σε εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

Σ' αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την ΜΚΟ «Αποστολή» ενισχύει το δίχτυ κοινωνικής προστασίας για όλους τους αδύναμους πολίτες της πρωτεύουσας (άπορους, άστεγους, ηλικιωμένους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, τοξικοεξαρτημένους κ.α.) προσφέροντας στο σπίτι τους 2.700 πακέτα τροφίμων, ειδικά για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σε ισάριθμες οικογένειες που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Παράλληλα, 3.500 μέλη των Λεσχών Φιλίας, οι οποίες δυστυχώς παραμένουν κλειστές εδώ και μήνες λόγω της πανδημίας του Covid-19, θα παραλάβουν με ασφάλεια στο σπίτι τους γλυκά από τις υπηρεσίες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, έτσι ώστε να αισθανθούν και αυτοί τη ζεστασιά, αλλά και την ομορφιά των Χριστουγέννων.

Φυσικά, αυτές οι γιορτινές μέρες είναι αφιερωμένες σε μεγάλο βαθμό στη χαρά των παιδιών και από τον «καμβά» των δράσεων του Δήμου Αθηναίων δεν θα μπορούσαν να λείπουν πρωτοβουλίες για την ελπίδα και το μέλλον αυτού του κόσμου. Έτσι, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης θα μοιράσει 2.000 παιχνίδια σε παιδιά οικογενειών ωφελούμενων από το ΚΥΑΔΑ, σε μια προσπάθεια να κάνει κάποιες από τις επιθυμίες τους πραγματικότητα.

Η διανομή των τροφίμων βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται κατ’ οίκον, με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιούχων και των εργαζομένων, ενώ τα παιχνίδια μοιράζονται στα παιδιά μαζί με τα πακέτα ειδών πρώτης ανάγκης που δίνονται σε μηνιαία βάση από το ΚΥΑΔΑ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία που έχει η συνεργασία, του Δήμου Αθηναίων με την Αρχιεπισκοπή, το φιλανθρωπικό οργανισμό «Αποστολή» και πρόσθεσε:

«Να ευχηθούμε όλοι μας να περάσουμε Χριστούγεννα μέσα σ αυτές τις δύσκολες ημέρες, ειρηνικά και χριστιανικά. Από την πείρα που έχω, εκτιμώ ότι οι μέρες που έρχονται θα είναι πιο δύσκολες και θα πρέπει η συνεργασία μας να είναι μεγαλύτερη και συντονισμένη ώστε να μην χάνονται δυνάμεις. Γιατί όσο πιο συντονισμένα δουλεύουμε, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα έχουμε.

Ευχαριστώ τον κ. Δήμαρχο, τους συνεργάτες σας και τους δικούς μου συνεργάτες, τον κ. Δήμτσα και το προσωπικό σας για την προσπάθεια τους. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Να έχουμε πιστή και δύναμη. Όλοι μαζί και αυτή τη φορά, κατέληξε, θα τα βγάλουμε πέρα».

