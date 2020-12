Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργοπούλου στον ΑΝΤ1: εξετάζω ασθενείς με κορονοϊό, αλλά δεν θα εμβολιαστώ “πρώτη” (βίντεο)

Οργισμένη αντίδραση από την πνευμονολόγο που αντιμετώπισε τα πρώτα κρούσματα στην Ηλεία, μεταξύ των οποίων ο πρώτος νεκρός στην Ελλάδα, για τα δύο «σταθμά» μεταξύ ιατρών του ΕΣΥ και ιδιωτών.