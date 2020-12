Παράξενα

Φάλαινα ξεβράστηκε νεκρή στον Πειραιά (εικόνες)

Η φάλαινα, μήκους οκτώ μέτρων, ξεβράστηκε στην παραλία της Φρεαττύδας.

Αίσθηση προκάλεσε στον Πειραιά η είδηση για τον εντοπισμό μιας φάλαινας στη Φρεαττύδα.

Πρόκειται για μια φάλαινα μήκους οκτώ μέτρων, η οποία ξεβράστηκε νεκρή στην ακτή, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πολιτών και επιστημόνων.

Συνεργεία του δήμου έφτασαν στο σημείο και προσπάθησαν να τη μεταφέρουν σε ειδικό σημείο για την υγειονομική ταφή της.