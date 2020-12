Κοινωνία

Δολοφονία στις Σέρρες: στη φυλακή ο κατηγορούμενος

Παραδέχθηκε ότι έφτασε στο σημείο να χτυπήσει το θύμα πισώπλατα. Τι υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον επιχειρηματία Γιώργο Γρηγοριάδη έξω από το σπίτι του στις Σέρρες.

Μετά την απολογία του, στη διάρκεια της οποίας υποστήριξε ότι το θύμα είχε πρόθεση να κάνει διάρρηξη στο σπίτι του, οδηγήθηκε στις φυλακές.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έφτασε στο σημείο να χτυπήσει το θύμα πισώπλατα με μία αξίνα. Είχε προηγηθεί μεταξύ τους λεκτική διαμάχη, ενώ το μοιραίο χτύπημα για τον 42χρονο ήρθε εν ώρα εργασίας του σε κτίριο δίπλα από το σπίτι του κατηγορουμένου!

Στη συνέχεια, ο 50χρονος, μετέφερε τη σορό με το αυτοκίνητο του θύματος σε αγροτική περιοχή της Αμφίπολης και το εγκατέλειψε μέσα σε αρδευτικό κανάλι όπου και εντοπίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου. “Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Είχε θολώσει το μυαλό μου, επειδή μου είχε κλέψει εργαλεία” φέρεται να είπε στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ο φερόμενος ως δράστης.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν επίσης και τη μητέρα του 50χρονου, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, η ίδια φέρεται να γνώριζε την πράξη του γιου της, ενώ τον βοήθησε να απομακρύνει τη σορό του 42χρονου από το σημείο της δολοφονίας.