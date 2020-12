Οικονομία

Εργοδότες “έφαγαν” το Δώρο Χριστουγέννων από υπάλληλους (βίντεο)

Αυξημένες κατά 50% είναι οι καταγγελίες που έγιναν φέτος. Τι λένε εργαζόμενοι, αλλά και η ΓΣΕΕ για τις μεθόδους των εργοδοτών.