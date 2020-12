Πολιτική

Βίντεο - μήνυμα των ηγετών της ΕΕ για τον κορονοϊό

Το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους Ευρωπαίους πολίτες

Στο έλεος του κορονοϊού είναι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν όψει των εορτών, και με το εμβόλιο να είναι προ των πυλών, οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες απηύθυναν μήνυμα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μεταξύ αυτών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Τις φετινές γιορτές ας κάνουμε πράξη τις ευχές μας για υγεία. Με τη σκέψη σε όσους δοκιμάζονται, αλλά και όσους πολεμούν την πανδημία, προστατεύοντας ο ένας τον άλλον και μετατρέποντας το εμβόλιο σε αφετηρία μίας καλύτερης ζωής για όλους».