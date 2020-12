Κοινωνία

“Γιορτινό” μποτιλιάρισμα παρά το lockdown (εικόνες)

Καταναλωτές και οδηγοί έστειλαν… περίπατο το lockdown, το οποίο δεν φαίνεται να επηρέασε τον κυκλοφοριακό φόρτο. Εικόνες από το καθ' όλα... εορταστικό κέντρο.

Αυξημένη είναι, τις τελευταίες ημέρες, η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καθώς, παρά το lockdown οι περισσότεροι κάτοικοι της Αθήνας, βγαίνουν κανονικά για τις αγορές τους εν όψει των Χριστουγέννων (σημ: δείτε , στο τέλος του κειμένου, εικόνες απο το βράδυ της Τετάρτης, προπαραμονής Χριστουγέννων απο την κίνηση των αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και τον κόσμο στο Σύνταγμα)

Κηφισός, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας ήταν ασφυκτικά γεμάτες την Τετάρτη. Αυτοκίνητα σχημάτιζαν ουρές χιλιομέτρων, ενώ οδηγοί παρέμειναν για ώρες εγκλωβισμένοι. Απροσπέλαστοι ήταν όμως και οι εμπορικοί δρόμοι και οι πλατείες από πεζούς που έστειλαν… περίπατο το lockdown, το οποίο δεν φαίνεται να επηρέασε ιδιαίτερα τον κυκλοφοριακό φόρτο στις οδικές αρτηρίες της Αττικής. Συγκριτικά, μάλιστα, με τον κυκλοφοριακό φόρτο ένα χρόνο πριν η μείωση που καταγράφεται ανέρχεται μόλις στο 15,4%.

Τα σχετικά συμπεράσματα προκύπτουν και από στατιστικά στοιχεία που έχουν επεξεργαστεί από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙΔΙΜΥ). Η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν κατά πολύ μειωμένη στο πρώτο lockdown, ενώ συνολικά η μεγαλύτερη μείωση φαίνεται να καταγράφεται σε κεντρικές Λεωφόρους, όπως η Πανεπιστημίου η Μεσογείων και η Συγγρού.

Συνολικά οι αρτηρίες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι η Λ. Κηφισού, η Λ. Ποσειδώνος, η Βασιλίσσης Σοφίας και η Κηφισίας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2ου lockdown η κυκλοφορία καταγράφει αύξηση κατά 37,5% σε σχέση με αυτήν του 1ου lockdown. Επίσης σε σχέση με το 2ο lockdown έχει καταγραφεί, ότι σε σύγκριση με το 2019 η κυκλοφορία μειώθηκε μόλις κατά 15,4%. Σε αντίστοιχη σύγκριση για το 1ο lockdown φαίνεται ότι τον Μάρτιο του 2020 η κυκλοφορία στην Αττική ήταν 49,5% λιγότερη από αυτήν του Μαρτίου του 2019.

Όπως φαίνεται από την ειδική παρουσίαση έπειτα από στατιστική ανάλυση κυκλοφοριακών στοιχείων που πάρθηκαν για περιόδους με lockdown και χωρίς (Μάρτιος και Δεκέμβριος 2019/2020) για 12 βασικές αρτηρίες της Αττικής, παρατηρούνται τα εξής:

Η κυκλοφορία κατά την διάρκεια του 2ου lockdown φαίνεται να αυξήθηκε κατά 37,5% σε σχέση με αυτήν του 1ου lockdown. Γεγονός που οφείλεται στη διαφοροποίηση των περιοριστικών μέτρων κατά τη δεύτερη φάση.

Στο 2ο lockdown όπως έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, η κυκλοφορία μειώθηκε κατά 15,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (Δεκέμβριος 2019) που δεν είχαμε ακόμα το θέμα της πανδημίας.

Η αντίστοιχη σύγκριση για το 1ο lockdown έδειξε ότι τον Μάρτιο του 2020 η κυκλοφορία στην Αττική ήταν 49,5% λιγότερη από αυτήν του Μαρτίου του 2019.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και τα ποσοστά μείωσης ή αύξησης της κυκλοφορίας ανάλογα με τη την χρονική περίοδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι :

Πανεπιστημίου (77,3% μείωση!)

Πατησίων – Αλεξάνδρας (μόλις 3,8%-9,8% μείωση)

Μεσογείων – Συγγρού (έως και 59,8% μείωση)

Επίσης από τα στοιχεία φαίνεται ότι οι τέσσερις πιο επιβαρυμένες κυκλοφοριακά οδικές αρτηρίες είναι η Λ. Κηφισού η οποία έχει τον μεγαλύτερο ημερήσιο φόρτο, ακολουθεί η Λ. Ποσειδώνος, η Βασιλίσσης Σοφίας και τέλος η Λ. Κηφισίας.

