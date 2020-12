Κοινωνία

Τροχαίο - σοκ στο Αιγάλεω (εικόνες)

Μηχανάκι συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σοβαρό τροχαίο έγινε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στο Αιγάλεω όταν συγκρούστηκαν ένα ΙΧ με ένα μηχανάκι.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το μηχανάκι διαλύθηκε. Η σύγκρουση έγινε στην συμβολή της οδού Παλαιολόγου με την Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στον τόπο της σύγκρουσης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον οδηγό της μηχανής σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

