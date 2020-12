Αθλητικά

Euroleague: τρίτωσε το “κακό” για τον Ολυμπιακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρίτη σερί ήττα για τους “ερυθρόλευκους”, αυτή τη φορά κόντρα στην Φενέρμπαχτσε.

Κακή εμφάνιση και τρίτη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό. Παρά την τρομερή προσπάθεια του Σάσα Βεζένκοφ στο τέλος (17 πόντοι, 5/7 τρίποντα), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έμεινε συνολικά μακριά από τον καλό της εαυτό, εμφάνισε προβλήματα στην άμυνα και τελικά έχασε από την... διψασμένη Φενέρμπαχτσε (84-77), που έψαχνε μία «δυνατή» νίκη μετά από ένα κακό διάστημα.

Οι Τούρκοι πέτυχαν την 6η νίκη τους (6-10) με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Γιαν Βέσελι, που έκανε ό,τι ήθελε κάτω από τις ρακέτες (17 πόντοι, 8/8 δίποντα, 5 ασίστ), ενώ καλοί ήταν και οι Νάντο Ντε Κολό (10 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νταισόν Πιέρ (14 πόντοι, 6/9 σουτ). Συνολικά πάντως, ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ πήρε πολλά από τους περισσότερους παίκτες του, κάτι που δεν συνέβη με τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» επηρεάστηκαν από την απουσία του Γιώργου Πρίντεζη, όμως αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για την κακή τους άμυνα, αφού σε πολλές περιπτώσεις επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να σκοράρουν εύκολα. Από εκεί και πέρα και εκτός του εξαιρετικού Βεζένκοφ, πάλεψαν οι Λιβιό Ζαν Σαρλ (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ) - Άαρον Χάρισον (11 πόντοι, 3/6 τρίποντα). Ο Κώστας Σλούκας ήταν άστοχος στην επιστροφή του ως αντίπαλος στο Ulker Sports and Event Hall (5 πόντοι με 1/5 σουτ, 7 ασίστ), ενώ ο Βασίλης Σπανούλης ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους.

Στο 7-8 πλέον ο Ολυμπιακός, που κατέγραψε την τρίτη σερί ήττα του, αφού είχαν προηγηθεί τα ματς με την Βαλένθια και την Ρεάλ στο ΣΕΦ. Χτύπησαν κατά την διάρκεια του ματς οι Κώστας Παπανικολάου και Οκτάβιους Έλις.