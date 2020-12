Κοινωνία

Μπλόκο σε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από το Εκουαδόρ στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λαβράκι έβγαλαν οι πολυήμεροι έλεγχοι στο λιμάνι του Πειραιά, σε περισσότερα από 150 εμπορευματοκιβώτια.

Εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά με δηλωθέν φορτίο "είδη τροφίμων", στα τοιχώματα του οποίου βρέθηκαν κρυμμένα και κατασχέθηκαν τριάντα (30) συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 35 κιλών, εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών.

Το εμπορευματοκιβώτιο είχε φορτωθεί σε πλοίο, που είχε αναχωρήσει την 15-11-2020 από τον Λιμένα του Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ και είχε αφιχθεί στον Λιμένα του Πειραιά την 7-12-2020.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών ενεργείται προανάκριση και έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία με τις ομόλογες Αρχές του εξωτερικού, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στις έρευνες συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε., η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λιμενικού η Γ' Τελωνειακή Διεύθυνση Πειραιά και η συνδρομή του Γραφείου D.E.A. της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Πραγματοποιήθηκαν επί 20ημερο έλεγχοι σε περισσότερα από 150 εμπορευματοκιβώτια.