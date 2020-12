Οικονομία

Στην “πρίζα” το υποβρύχιο καλώδιο που ενώνει την Κρήτη με την Πελοπόννησο

Ηλεκτρίστηκε το μεγαλύτερο υποβρύχιο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΗΕ σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, η ηλέκτριση του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου που διασυνδέει την Κρήτη με το ηπειρωτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλονυτος, η ολοκλήρωση της 24ωρης δοκιμαστικής ηλέκτρισης σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για τον Διαχειριστή και τις ανάδοχες εταιρείες, καθώς ανταπεξήλθαν με αποτελεσματικότητα και τεχνική επάρκεια σε σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις, υπερβαίνοντας σε μεγάλο βαθμό ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε αντίστοιχα διεθνή έργα. Σημειώνεται ότι το ανατολικό κύκλωμα της διασύνδεσης, το οποίο ηλεκτρίστηκε σήμερα, απαρτίζεται από τα εξής επιμέρους έργα:

1. Υποβρύχιο καλώδιο 132 χλμ ανάμεσα σε Χανιά και Νεάπολη Λακωνίας (ανάδοχη εταιρεία PRYSMIAN).

2. Υπόγεια καλώδια 42 χλμ σε Κρήτη και Πελοπόννησο (ανάδοχες εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και FULGOR Α.Ε).

3. Νέος υποσταθμός στην Ανατολική Πελοπόννησο και αναβάθμιση του υφιστάμενου υποσταθμού στα Χανιά (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.).

Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου αποκαλείται η «διασύνδεση των ρεκόρ» καθώς πρόκειται:

• Για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως (174 χλμ.)

• Για τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση υψηλής τάσης με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE παγκοσμίως (132 χλμ).

• Για τη βαθύτερη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση υψηλής τάσης με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE παγκοσμίως (βάθος 1.000 μέτρων).

Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές διαχειριστικές προκλήσεις, καθώς η νέα διασύνδεση εκτείνεται από τη Μεγαλόπολη έως τα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης, περιλαμβάνοντας οκτώ πόλεις στον σχεδιασμό του. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ ήρθε σε διαβούλευση με τοπικούς φορείς και αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν οχλήσεις και να αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις, όπως υπογειοποιήσεις γραμμών μεταφοράς όπου αυτό κατέστη δυνατό.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 356 εκατ. ευρώ και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η δοκιμαστική ηλέκτριση της διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου σημαίνει ότι μια υποδομή στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά για ολόκληρη τη χώρα, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση. Πρόκειται για ένα ορόσημο στο πρόγραμμα των νησιωτικών διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ που καταλαμβάνουν κεντρική θέση στον σχεδιασμό μας, καθώς αποτελούν πραγματικά πράσινα έργα με πολύ θετικό αποτύπωμα όχι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και κοινωνικοοικονομικό. Γι αυτό και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στηρίζει την επιτάχυνση των έργων αυτών, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν και με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Η πρώτη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα είναι γεγονός. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής ηλέκτρισης μπορούμε πλέον να μιλάμε με βεβαιότητα για την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού της Κρήτης. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που κατορθώσαμε να ηλεκτρίσουμε τη “διασύνδεση των ρεκόρ” ακριβώς δύο χρόνια μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Αυτό το κατορθώσαμε χάρη στην αφοσίωση των εργαζομένων μας, παρά τις αντιξοότητες και τις τεχνικές προκλήσεις. Με την έγκαιρη υλοποίηση των εμβληματικών έργων του, ο ΑΔΜΗΕ κερδίζει το στοίχημα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων σε πείσμα της πανδημικής κρίσης».