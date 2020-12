Αθλητικά

Πουγιόλ: ο Μέσι είναι ο... Τζόρνταν του ποδοσφαίρου

Υμνοι για τον "ψύλλο", μια ημέρα μετά την κατάρριψη του θρυλικού ρεκόρ του Πελέ

Μία μέρα μετά το νέο ιστορικό ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι και το 644ο τέρμα του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, που σημείωσε στο γήπεδο «Jose Zorrilla», κόντρα στη Βαγιαδολίδ, προσπερνώντας τον σπουδαίο Πελέ, ο παλιός αρχηγός της Μπαρτσελονα, Κάρλες Πουγιόλ, επισήμανε σε δηλώσεις του πως ο Αργεντινός, αντιπροσωπεύει για το ποδόσφαιρο, ότι ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν για το μπάσκετ: Ο καλύτερος όλων των εποχών!

«Αν με ρωτήσετε ποιος είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, θα σας πω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του μπάσκετ. Νομίζω ότι ο Μέσι είναι αντίστοιχα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Λέγεται συχνά ότι αν ο Τζόρνταν είναι ο καλύτερος στην ιστορία. Όλα αυτά είναι απόψεις, και μερικές φορές είναι δύσκολο να είσαι αντικειμενικός. Είναι δύσκολο για έναν οπαδό της Ρεάλ Μαδρίτης να αναγνωρίσει ότι ο Μέσι είναι απλά ο... καλύτερος.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να τον ξεπεράσει, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον θα υπάρξει κάποιος καλύτερος από το Μέσι. Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου και των σπορ θα ήταν υπέροχο αν συνέβαινε, γιατί θα βλέπαμε απίστευτα πράγματα», τόνισε ο Πουγιόλ και πρόσθεσε:

«Ήμουν πολύ τυχερός που μπόρεσα να μοιραστώ τα ίδια αποδυτήρια με τον Μέσι και είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που έκανα μαζί του. Η καριέρα μου ήταν λίγο... περίπλοκη γιατί δεν κέρδισα τίποτα τα πρώτα πέντε χρόνια, αλλά τότε ξεκινήσαμε να κερδίζουμε και μέχρι σήμερα είμαστε ο μόνος σύλλογος που έχει κερδίσει και τους έξι τίτλους σε ένα χρόνο. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα με επικεφαλής τον Μέσι είναι μια ομάδα που θα πάρει τίτλους».