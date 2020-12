Κόσμος

Κορονοϊός: Τρεις μεταλλάξεις στην Πορτογαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πότε καταγράφηκαν τα νέα στελέχη. Τι λένε οι επιστήμονες.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (INSA) της Πορτογαλίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι έχουν εντοπιστεί τρεις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας, που συνεχίζει να πλήττει τη χώρα.

«Μπορούμε πλέον να επιβεβαιώσουμε, έπειτα από μελέτη σε συνεργασία με το Επιστημονικό Ινστιτούτο Γκουλμπένκιαν, ότι οι (γενετικές) παραλλαγές (του νέου κορονοϊού) σε αυτό το δεύτερο κύμα στην Πορτογαλία είναι μεταλλάξεις που δεν είχαν εντοπιστεί στο πρώτο κύμα», υπογράμμισε ο Ζουάου Πάουλου Γκόμες, ερευνητής στο τμήμα λοιμωδών νόσων του INSA, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων LUSA.

Οι τρεις μεταλλάξεις, που έχουν εντοπιστεί σε όλη την Πορτογαλία, εντάσσονται στη «διαδικασία προσαρμογής του ιού στους ανθρώπους», πρόσθεσε και εκτίμησε ότι σε αυτή τη διαδικασία οφείλεται το δεύτερο κύμα της πανδημίας που πλήττει τη χώρα.

«Αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, έχει περάσει ένας χρόνος αφότου ο ιός εμφανίστηκε, προσέβαλε ανθρώπους — είναι εντελώς φυσιολογικό», συνέχισε.

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις σε κλινικό επίπεδο» ότι οι μεταλλάξεις αυτές προκαλούν «βαρύτερες» μορφές της ασθένειας, αλλά η αύξηση των κρουσμάτων ίσως οφείλεται στην υψηλότερη μεταδοτικότητά τους, πρόσθεσε ο ειδικός.

Το υπουργείο Υγείας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 4.602 κρούσματα του SARS-CoV-2 και υπέκυψαν άλλοι 89 ασθενείς με την COVID-19. Ο απολογισμός της πανδημίας στη χώρα της Ιβηρικής έφθασε τους 6.343 νεκρούς επί συνόλου 383.258 μολύνσεων.