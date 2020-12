Ζώδια

Παραμονή Χριστουγέννων: οι προβλέψεις των ζωδίων

Το πέρασμα της Σελήνης στον Ταύρο και όσα φέρνει για το κάθε ζώδιο.

Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα και η Σελήνη περνά στον Ταύρο, σε μια περιοχή που λατρεύει κάθε είδους απόλαυση. Το τραπέζι των Χριστουγέννων και η θαλπωρή του σπιτιού και της οικογενειακής ατμόσφαιρας ίσως σήμερα να μας προσφέρει την ασφάλεια που ψάχναμε. Η υπερβολή βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει μια τέτοια μέρα που οι γλυκές και οι αλμυρές προκλήσεις κάνουν θριαμβευτικά την παρουσία τους στον χώρο μας. Η σημερινή γιορτινή μέρα προφανώς δεν ακολουθεί το εορταστικό πρωτόκολλο καθώς απαγορεύει τις παραδοσιακές πολυπληθείς συγκεντρώσεις περιορίζοντας τον αριθμό των καλεσμένων μας στα πλαίσια των συγγενών της οικογένειας. Οι συναισθηματικοί μας δεσμοί είναι αυτοί που αναλαμβάνουν σήμερα να ισορροπήσουν τη διάθεσή μας και πραγματικά η αίσθηση της ασφάλειας του σπιτιού και συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας αφήνουν εκτός τον φόβο εξαιτίας του περιορισμού και τις απειλές κατά της υγείας. Σε ένα τέτοιο όμορφο κλίμα που επικρατεί, στις κενές θέσεις των καλεσμένων μας στο τραπέζι θα μπορούσαμε να φέρουμε σήμερα λόγω της παραμονής των Χριστουγέννων τρεις μεγάλες αξίες: τη γαλήνη, την ηρεμία και τη χαρά.

ΚΡΙΟΣ: Τα οικονομικά σας σήμερα έχουν προτεραιότητα καθώς τα συνεχόμενα έξοδα και τα μειωμένα έσοδα δεν γίνεται να μην σας απασχολήσουν . Καλό θα ήταν μια μέρα σαν αυτή να μην εστιάζεται σε προβλήματα που δύσκολα μπορούν να λυθούν μέσα σε μία ή περισσότερες μέρες. Εκτός από την ψυχολογική φθορά που προκαλούν σας απομακρύνουν από το πνεύμα των εορτών και την οικογενειακή γαλήνη. Ο σύντροφός σας αποτελεί για σας μεγάλη αξία. Μα πως θα μπορούσε να το γνωρίζει αν δεν του το εκφράσετε;

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα υποδέχεται τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο και αυτό είναι κάτι εξαιρετικό για σας καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθείτε με όλα αυτά που σας εκφράζουν. Ο περιορισμός των μετακινήσεων ίσως και να μην σας ενοχλούσε ιδιαίτερα σήμερα, καθώς το σπίτι σας και η συντροφιά των αγαπημένων σάς καλύπτει απόλυτα. Η χαρά είναι ένα συναίσθημα που όταν προσφέρεται επιστρέφει πάντα με μεγαλύτερη δυναμική και αυτό τη σημερινή μέρα θα μπορούσατε να το εισπράξετε από όλους και ειδικά από τον ερωτικό σας σύντροφο.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Παρά την ηρεμία που αναζητάτε και την ξεκούραση που δικαιωματικά σας ανήκει, τα γεγονότα που συνεχώς εξελίσσονται δεν έχουν σκοπό να υποχωρήσουν στις απαιτήσεις σας. Η σημερινή μέρα κρύβει μέσα της των απόηχο μιας έντασης που καλό θα ήταν να μην επιμείνετε, ειδικά μια τέτοια μέρα, στη συνέχειά της. Θα μπορούσατε να κρατήσετε μια αποστασιοποιημένη στάση και να επικεντρωθείτε στις ανάγκες σας. Ανακτώντας την ηρεμία σας ίσως θα μπορούσατε μετέπειτα να δώσετε τον χρόνο σας στο ταίρι σας που σίγουρα θα τον εκτιμήσει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι μέρες των γιορτών αρχίζουν από σήμερα και η διάθεση όλων όπως και η δική σας αλλάζει ολοκληρωτικά. Θα μπορούσατε να νοιώσετε όμορφα σήμερα συναντώντας τους φίλους και τα αγαπημένα άτομα της οικογένειά σας. Η επιθυμία σας να απολαύσετε την κάθε μέρα με ξεχωριστό τρόπο, σας δίνει σήμερα μια ευχάριστη και ίσως παιχνιδιάρικη διάθεση. Αυτό και μόνο αρκεί για να αφήσετε πίσω σας κάποια ίσως διαφωνία με το ταίρι σας που προηγήθηκε. Η συγχώρεση εξάλλου είναι απαίτηση των Χριστουγέννων.

ΛΕΩΝ: Δεν θα μπορούσε μια μέρα σαν αυτή, εσείς που έχετε μια τόσο επιβλητική παρουσία, να μείνετε βουτηγμένοι στα προβλήματα της καθημερινότητας και στους μουντούς προβληματισμούς της. Αν ο στόχος σας πάντα είναι το κέντρο και το ύψος των καταστάσεων, σήμερα θα μπορούσατε πραγματικά να κλέψετε τις εντυπώσεις και τα βλέμματα όλων. Στην τόση σας καλή διάθεση δεν θα ήταν καθόλου παράξενο αν βλέπατε πως μέσα σε όλα αυτά προωθούνται και τα θέματα της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας. Θυμηθείτε πως το καλό έλκει πάντα το καλό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η διάθεσή σας αλλάζει σήμερα με έναν ξαφνικό και ίσως μαγικό τρόπο. Θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με θέματα που αφορούν την επικοινωνία σας ή και την μετακίνηση. Για τη δεύτερη προοπτική ίσως να είχατε μια επιπλέον δυσκολία σε φυσικό επίπεδο, μα αν αυτό δεν είναι εφικτό η τεχνολογία του σήμερα δίνει εναλλακτικές λύσεις για απομακρυσμένες οπτικές συναντήσεις. Τα ερωτικά σας μετά από κάποια ξεκαθαρίσματα αποκτούν μια ενδιαφέρουσα και προφανώς πρωτότυπη ευχάριστη τροπή.

ΖΥΓΟΣ: Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να σας βρει λιγάκι σκεπτικούς με μια τάση να μείνετε στον χώρο σας απολαμβάνοντας την ηρεμία του. Θα μπορούσατε να βρείτε την ησυχία που ζητάτε σήμερα στα πλαίσια του χώρου του σπιτιού σας και στη ζεστασιά του. Επίσης θα μπορούσε αυτή η μέρα να είναι μια μέρα απολογισμού πριν από ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα που αυτή τη φορά θα σας βρει περισσότερο συνειδητοποιημένους. Στα ερωτικά αλλάζουν τα δεδομένα μα ίσως αυτό γίνεται για το καλό σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η εσωτερική δύναμη που κρύβετε μέσα σας είναι αρκετά μεγάλη για να ξεπεράσετε κάποιες ξαφνικές ανατροπές στις σχέσεις σας με τους ανθρώπους που συνδέεστε σε προσωπικό επίπεδο. Θα μπορούσατε σήμερα να έχετε μια συνάντηση μαζί τους και με καλή επικοινωνία να λύσετε όλα αυτά που σας απασχολούν. Ο διάλογος έχει πάντα το βασικό ρόλο για να βρεθεί η λύση μέσα από την συνεννόηση και κατανόηση. Το ταίρι σας δεν εξωτερικεύει απόλυτα τις σκέψεις του αλλά μήπως και εσείς κάνετε κάτι ανάλογο;

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ιδιαίτερα ευχάριστη αναμένεται η σημερινή μέρα για σας, ειδικά τώρα που από τον τομέα των οικονομικών σας απομακρύνονται τα συνεχόμενα εμπόδια και αναστολές που σας ταλαιπώρησαν το αρκετά μεγάλο διάστημα που προηγήθηκε. Τα νέα της ημέρας είναι ιδιαίτερα ευχάριστα και δεν αποκλείεται να συμβεί κάποια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλαγή στον χώρο της εργασίας σας. Στα ερωτικά σας ίσως θα μπορούσατε να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη και στο ταίρι σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Στον τομέα των ερωτικών σας κινείται σήμερα η μέρα και σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές που θα σας εκπλήξουν. Πολλά είναι αυτά που μαθαίνετε αυτό το διάστημα για πράγματα και καταστάσεις που υποψιαζόσασταν μεν αλλά δεν είχατε τις αποδείξεις για να τα επιβεβαιώσετε. Θα μπορούσατε να αναλύσετε με τη λογική που σας διακρίνει όλες τις καταστάσεις και έτσι ίσως να διαπιστώσετε πως δεν είναι όλα τόσο άσχημα όσο τα βλέπατε. Από την κρίση και την ανάλυση αυτή αυτός που κυρίως δικαιώνεται είναι ο σύντροφός σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οι αλλαγές που έγιναν το τελευταίο διάστημα στον χώρο του σπιτιού σας ίσως να αναστάτωσαν τον τρόπο της ζωής και της καθημερινότητας σας. Προφανώς όμως σας τοποθέτησαν στην αρχή ενός καινούριου κύκλου. Η προσαρμοστικότητα είναι αναγκαία για κάθε νέα κατάσταση όπως αναγκαία είναι το πείσμα και η μεγάλη προσπάθεια. Ο έρωτας σας χαμογελάει σήμερα καθώς σε κάποιο χώρο που θα βρεθείτε, μπορεί να συναντήσετε κάτι καινούριο, σχεδόν ουρανοκατέβατο, που θα σας συναρπάσει.

ΙΧΘΥΕΣ: Περισσότερο ανοιχτοί σε επικοινωνία με τα αδέλφια σας ή ακόμη και με τους γείτονες σας θα μπορούσατε να είστε σήμερα, καθώς κάποια απρόσμενα γεγονότα συντελούν να κάνετε εσείς το πρώτο βήμα της συμφιλίωσης. Οι μέρες των γιορτών των Χριστουγέννων εξάλλου μιλούν για αγάπη και συγχώρεση και αυτές τις μαγικές έννοιες εσείς τις γνωρίζετε περισσότερο καλά από όλους τους άλλους. Στα ερωτικά σας, η σημερινή, άμεση ανταπόκριση στα μηνύματά σας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για κοινή πορεία ζωής.

Πηγή: astrologos.gr