Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: σοκ από τους θανάτους και τα κρούσματα της Τετάρτης

Τραγικός και ενδεικτικός της μεγάλης διασποράς, είναι ο απολογισμός που δημοσιεύσε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 32.195 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 1.587.115, δείχνουν σήμερα Πέμπτη τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Παράλληλα, άλλοι 802 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει ως εδώ τους 28.770 νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.