Κοινωνία

Ρεβεγιόν με κωδικό “6” και μπλόκα παντού

Το επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. Αυστηροί έλεγχοι παντού και όριο ατόμων στις συναθροίσεις στα σπίτια. Τι ισχύει για τις εκκλησίες.

Πολύ αυξημένοι έλεγχοι, με «επιστράτευση» όλων των αστυνομικών, ακόμα και από τα γραφεία και μπλόκα σε όλα τα σημεία των πόλεων που μπορεί να παρατηρηθεί συνωστισμός, μέχρι και είσοδο σε σπίτια σε περίπτωση που υπάρξουν καταγγελίες για παραβίαση του περιοριστικού μέτρου των εννέα ατόμων στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ, που εφαρμόζεται από σήμερα, για την εφαρμογή των κανόνων που αποσκοπούν στην αποφυγή και τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού.

Μεταξύ των μέτρων που είναι στο τραπέζι, είναι και το κλείσιμο σταθμών του Μετρό, σε περιοχές της Αθήνας, (όπως το Σύνταγμα), όπου ενδεχομένως να μεταβούν πολίτες για να γιορτάσουν τα φετινά Χριστούγεννα. Αυτό, ωστόσο, θα αποφασιστεί από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, εφόσον διαπιστωθεί τάση για μετακίνηση στις περιοχές αυτές και αφορά στις βραδινές ώρες.

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού, για την εφαρμογή των μέτρων, που ανακοίνωσε την Τρίτη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, έχει σταλεί διαταγή από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, να βγουν στο δρόμο και οι αστυνομικοί από τα επιτελεία, ακόμα και το Αρχηγείο, για να ενισχυθούν τα αστυνομικά τμήματα και οι περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου οι δυνάμεις να βρίσκονται παντού.

Η μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί σήμερα παραμονή το βράδυ και ανήμερα των Χριστουγέννων στην τήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 22.00 έως τις 05.00 το πρωί.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διακοπή κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες, τόσο της Αθήνας, όσο και των άλλων μεγάλων πόλεων και έλεγχος σε κάθε αυτοκίνητο που κινείται τις ώρες αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για λόγους υγείας και εργασίας, πάντα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα των 300 ευρώ σε όλους τους παραβάτες, χωρίς διάκριση.

Κατά τα άλλα, στον σχεδιασμό προβλέπεται: Έντονη αστυνομική παρουσία και μπλόκα, όπου θα ελέγχονται όλοι, στα διόδια, στις εισόδους- εξόδους των πόλεων, αλλά και των νομών, καθώς απαγορεύεται η μετακίνηση από τον ένα στον άλλο, στα ΚΤΕΛ και σε κόμβους των οδικών δικτύων τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο.

Επίσης οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί όπου παρατηρείται συνωστισμός, όπως υπαίθριες αγορές, πλατείες, κλ.π.

Σημειώνεται ότι, για την ημέρα των Χριστουγέννων επιτρέπεται η μετακίνηση για μετάβαση σε σπίτια συγγενών, με όλους τους κανόνες που προβλέπονται στη σχετική ΚΥΑ, δηλαδή δύο άτομα συγγενείς πρώτου βαθμού με μάσκες στο αυτοκίνητο και ανήλικα τέκνα αν υπάρχουν.

Η μετακίνηση γίνεται με SMS στο 13033, κωδικός 6, και μόνο μέχρι τις 22.00 το βράδυ, αυστηρά.

Επισημαίνεται ότι χρειάζεται διαφορετικό SMS για την μετάβαση στο συγγενικό σπίτι που είναι το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και διαφορετικό για την επιστροφή, όπως διευκρίνισε χτες στον ΑΝΤ1 και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου.

Επίσης, όπως διευκρίνισε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Θόδωρος Χρονόπουλος, «για την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα δοθεί διευκρινιστική οδηγία στους αστυνομικούς, ότι αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι σε ένα αυτοκίνητο επιβαίνουν έως 4 άτομα – μέλη της ίδιας οικογένειας – αυτό δεν θα συνιστά παράβαση ούτε θα επιδίδεται πρόστιμο».

Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή εορταστική συνάθροιση, επιτρέπονται εννέα άτομα, από δύο οικογένειες. Σε περίπτωση υπεράριθμων, σύμφωνα και με χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η Αστυνομία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο μετά από καταγγελία, παρουσία εισαγγελέα και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, σε τέτοια περίπτωση, το αδίκημα είναι αυτόφωρο για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, για παράβαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά σε παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών και προβλέπει βαριές ποινές, αν από αυτή την παραβίαση προκύψει μετάδοση ασθένειας και ακόμα βαρύτερες, αν σε ακραία περίπτωση υπάρξει θάνατος.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο για τον οικοδεσπότη είναι 3.000 ευρώ και για τους παρευρισκόμενους 300 ευρώ, ενώ το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη ανεβαίνει στα 10.000 ευρώ, αν η παραβίαση του μέτρου γίνεται για δεύτερη φορά.

Όλα αυτά βέβαια, όπως ανέφερε αρμόδιος αξιωματικός, είναι υποθετικά και εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα χρειαστεί να επέμβει η Αστυνομία για παράβαση τέτοιου είδους και την ευχή να τηρήσουν οι πολίτες τα μέτρα, ώστε να περάσουμε όλοι με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις περίεργες γιορτές.

Για την προσέλευση πιστών στους ναούς, οι επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών έχουν εντολή να είναι σε επικοινωνία με τους μητροπολίτες και τους ιερείς των ενοριών, προκειμένου να τηρηθούν οι περιορισμοί, που είναι ένα άτομο ανά πέντε τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 25 άτομα εντός του ναού, ή μέχρι 50 στους μητροπολιτικούς ναούς και πάντα με μάσκες.

Η μετάβαση στους ναούς γίνεται επίσης υποχρεωτικά με SMS και κωδικό 6.

Αν ωστόσο διαπιστωθεί παραβίαση των περιοριστικών μέτρων, οι διαταγές που έχουν οι αστυνομικοί είναι να επιβάλλουν τα πρόστιμα, που είναι 300 ευρώ για τους ευρισκόμενους στο ναό, (που διπλασιάζεται αν δεν έχουν SMS) και 1.500 για τον ιερέα.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν για τα Χριστούγεννα, αλλά και για την Πρωτοχρονιά και των Φώτων, που επίσης δεν θα επιτραπεί ο Αγιασμός σε εξωτερικούς χώρους.