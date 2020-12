Οικονομία

To lockdown “κέρδισε” το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Καταλυτική η επίδραση των περιορισμών στην απόφαση για την κυκλοφορία των λαχνών.

Θύμα του κορονοϊού έπεσε φέτος και το Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο, το οποίο για πρώτη φορά ύστερα από εννέα δεκαετίες δεν θα κληρώσει φέτος.

Οι αρμόδιοι εξέτασαν τις προηγούμενες ημέρες όλες τις πιθανότητες, προκειμένου να μην ανασταλεί η κλήρωση, η οποία έχει ταυτιστεί περισσότερο από κάθε άλλη με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ωστόσο, τελικά η αδυναμία στην πραγματοποίηση της κλήρωσης οδήγησε στην οριστική απόφαση φέτος για πρώτη χρονιά ύστερα από 92 χρόνια να μη διανεμηθεί και να μην πουληθεί πρωτοχρονιάτικο λαχείο.

Άλλωστε από τον προηγούμενο μήνα που ξεκίνησε το νέο lockdown τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών είναι κλειστά, ενώ δεν επιτρέπεται η πώληση λαχείων και από τους πλανόδιους λαχειοπώλες. Αν και αρχικά υπήρχε η σκέψη το λαχείο να διανεμηθεί και να πουληθεί μόνο από τους πλανόδιους λαχειοπώλες, αυτό δεν έλυνε το πρόβλημα της διενέργειας της κλήρωσης. Επιπλέον η εικόνα του αριθμού των πλανοδίων πωλητών δεν είναι σαφής καθώς στον αντίστοιχο ΚΑΔ εμφανίζονται μόνο 68 άτομα σε όλη την Ελλάδα, αφού δεν έχουν συνυπολογιστεί αρκετοί από όσους κάνουν αυτή τη δουλειά με κοινωνικά κριτήρια.

Το Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο έως τώρα κλήρωνε κατά παράδοση στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο μοιράζοντας περίπου το 55% των ακαθάριστων εισπράξεών του. Το κόστος του κάθε λαχείου ανέρχεται σε 5 ευρώ και κυκλοφορεί σε σειρές 100.000 τεμαχίων (κάθε μια φέρει αριθμούς από 1 – 100.000).

Ιστορικά το λαχείο αυτό ξεκίνησε το 1928 ως «Λαχείο Συντακτών», το οποίο εκδιδόταν από την Ένωση Συντακτών και μοίραζε διαμερίσματα, μαγαζιά, αυτοκίνητα, χρήματα ακόμα και …πολυκατοικίες.

Καταργήθηκε επί χούντας το 1967 και επανακυκλοφόρησε άμεσα ως Πρωτοχρονιάτικο λαχείο, γνωστό και ως Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης.

πηγή: ethnos.gr