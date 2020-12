Κοινωνία

Χρονόπουλος στον ΑΝΤ1: έως 4 μέλη της οικογένειας στο ίδιο αυτοκίνητο τα Χριστούγεννα

Ποιες άλλες ημέρες θα ισχύσει η «χαλάρωση» του μέτρου και η μη επιβολή προστίμου. Τι είπε για τα μπλόκα στους δρόμους και τις «εφόδους» σε σπίτια, αν υπάρξουν καταγγελίες.

«Ιδιαίτερα για την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα δοθεί διευκρινιστική οδηγία στους αστυνομικούς, ότι αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι σε ένα αυτοκίνητο επιβαίνουν έως 4 άτομα – μέλη της ίδιας οικογένειας – αυτό δεν θα συνιστά παράβαση ούτε θα επιδίδεται πρόστιμο», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Θόδωρος Χρονόπουλος είπε ότι οι αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους όχι μόνο για να κάνουν ελέγχους στα μπλόκα και να βεβαιώνουν παραβάσεις, αλλά και για να διευκολύνουν την κίνηση των αυτοκινήτων, εφόσον απαιτηθεί από «μαζική μετακίνηση» πολιτών την παραμονή και ανήμερα των Εορτών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν χρήση της «ελευθερίας» των δύο ημερών με σύνεση και χωρίς να κάνουν κατάχρηση.

Είπε ακόμη ότι οι έλεγχοι σε σπίτια για τυχόν συγκεντρώσεις άνω των 9 ατόμων, θα γίνονται μόνο μετά από καταγγελία πολιτών, καθώς τότε υπάρχει υποχρέωση των αστυνομικών να κάνουν έλεγχο και ότι αυτός, όπου απαιτηθεί, θα γίνεται παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Ο κ. Χρονόπουλος είπε ότι σε κάθε μετακίνηση οι πολίτες θα πρέπει να στέλνουν sms στο 13033 με τον κωδικό 6, επανέλαβε ότι θα επιτραπεί η μετακίνηση εντός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, καθώς και εντός κάθε περιφερειακής ενότητας ανά την επικράτεια, αλλά τόνισε ότι απαγορεύεται η μετακίνηση από τον έναν «νομό» στον άλλον και ότι θα υπάρχουν μπλόκα και αυστηροί έλεγχοι στα διόδια και σε άλλα σημεία των οδικών δικτύων.

Ο κ. Χρονόπουλος διευκρίνισε ότι διακριτική θα είναι η παρουσία αστυνομικών και πέριξ των ναών, το πρωί των Χριστουγέννων, καθώς και ότι υπάρχει ήδη συνεργασία με τους ιερείς για να μην υπάρξουν «παραφωνίες»