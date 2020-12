Κοινωνία

Εξιχνιάστηκε η επίθεση στον Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες της επίθεσης, οι οποίοι είχαν κρεμάσει στον λαιμό του Πρύτανη μια ταμπέλα.

Εξιχνιάστηκε από τη Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής η υπόθεση της επίθεσης σε βάρος του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την 29η Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., "στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους 8 άτομα, που κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, αρπαγή από κοινού με βία και απειλή βίας, δια παρανόμου κατακρατήσεως με σκοπό ανοχής πράξης, για την οποία ο παθών δεν έχει υποχρέωση, παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία από κοινού, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας Υπηρεσίας από κοινού και φθορά ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων, χρησιμευόντων στο κοινό όφελος από κοινού.

Η προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην Εισαγγελία και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση".