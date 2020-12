Πολιτική

Ανάρτηση στον ΟΗΕ της συμφωνίας Ελλάδας - Αιγύπτου για την ΑΟΖ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές για την ταχεία εξέλιξη της διαδικασίας και την σημασία της ανάρτησης

Το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών ανήρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων και του Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο κρατών που είχε υπογραφεί στο Κάιρο στις 6 Αυγούστου.

Με την πράξη αυτή, η οποία έγινε σε χρόνο ρεκόρ πρωτοκολλήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και στη συνέχεια αναρτήθηκε η Συμφωνία που συνήψε η χώρα μας με την Αίγυπτο πριν από τέσσερις μήνες.

Η σημασία της εν λόγω ανάρτησης δεν έγκειται μόνο στο γεγονός της δημοσίευσης της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου αυτής καθ’ αυτής, αλλά ότι έγινε σε πολύ μικρό διάστημα και παρά το γεγονός ότι Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι ο Τούρκος Volkan Bozkir.

Η ταχύτητα της πρωτοκόλλησης και ανάρτησης της εν λόγω συμφωνίας σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της ανάρτησης του "τουρκο-λυβικού μνημονίου" αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνης προσπάθειας του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres. Σημειώνεται ότι ο ΥΠΕΞ συναντήθηκε τρεις φορές με τον Πορτογάλο ανώτατο αξιωματούχο κατά τους τελευταίους μήνες, δύο φορές στη Γενεύη και πιο πρόσφατα στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται επίσης ότι η εν λόγω ανάρτηση αποτελεί την πρώτη που πραγματοποιείται, όσον αφορά συμφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ της Ελλάδας και γειτονικής χώρας, στη βάση πάντα του Δικαίου της Θάλασσας, εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Έπεται η ανάρτηση της συμφωνίας με την Ιταλία, ευθύς μόλις τεθεί σε ισχύ.