Πολιτική

Τσίπρας: Το 2021 να γίνει χρονιά δράσης και αλλαγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για «πλήρη αποτυχία να διαχειριστεί μια όντως δύσκολη κατάσταση».

Να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, το 2021 να είναι ο χρόνος μιας σωτήριας αλλαγής στην πορεία της χώρας, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για «πλήρη αποτυχία να διαχειριστεί μια όντως δύσκολη κατάσταση» που «καθιστά ακόμα πιο θολό το αύριο».

Στο πέρασμα από το 2020 στο 2021, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «η τραγωδία της πανδημίας είναι παρούσα και η πανδημία της οικονομίας την ακολουθεί κατά πόδας». Τονίζει ότι «η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας», καθώς «εκατομμύρια άνθρωποι, εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι, νέες και νέοι, αισθάνονται παγιδευμένοι ανάμεσα στη Σκύλλα της πανδημίας, και τη Χάρυβδη του οικονομικού αφανισμού». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νεκροί πολλαπλασιάζονται, το ΕΣΥ βρίσκεται στα όριά του, «αν δεν τα έχει ξεπεράσει, ενώ το εμβόλιο, στο οποίο βασίζονται όλες οι ελπίδες, ακόμα κι αν είναι όσο αποτελεσματικό, λέγεται, θέλει αρκετούς μήνες για να οδηγήσει στην επιθυμητή ανοσία».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση απέτυχε, ενώ της καταλογίζει «εγκληματική ευθύνη» στον βαθμό, όπως προσθέτει, που όχι μόνο απορρίπτει την εναλλακτική, αλλά προετοιμάζει «με την πολιτική, τις εμμονές, την καταστολή, και τον αυταρχισμό, τα επόμενα λάθη τους, που μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε τραγωδία». Διακρίνει δύο πλευρές στη στάση της: Από τη μία έχει χάσει τον έλεγχο αναφορικά με την ανάσχεση της πανδημίας, την κοινωνία, το σύστημα υγείας. «Από την άλλη, όμως, το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη δεν έχει χάσει καθόλου τον έλεγχο», συμπληρώνει. Μιλάει για τη θεσμοθέτηση εν μέσω πανδημίας της «αρπαγής σπιτιών, κατάργησης και των τελευταίων μέτρων προστασίας της εργασίας, ταξικά ιδιοτελούς "μεταρρύθμισης" στην Παιδεία», επιβολή κλίματος νόμου και τάξης, «παρέμβαση, συχνά χυδαία και απροκάλυπτη, στα ΜΜΕ και στη λειτουργία της ενημέρωσης, τις "δουλειές" εκατομμυρίων που καθημερινά αποκαλύπτονται». Τη χαρακτηρίζει «κοινωνικά αδιάφορη και ανάλγητη και πρακτικά ανίκανη», την ίδια ώρα που «εκμεταλλεύεται την κρίση ως ευκαιρία για να επιβάλει ένα καθεστώς απολυταρχικής μεταδημοκρατίας των ελίτ… », με «όπλα» της για να κρύψει την «αντικοινωνική, ταξικά ιδιοτελή και αντιδημοκρατική» πρακτική, την «καταστολή και τη συστηματική προπαγάνδα».

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο κ. Τσίπρας, πέφτουν έξω όσοι νομίζουν ότι έτσι «μπορούν να διαστρέψουν τη πραγματικότητα και να καταστείλουν τις αντιδράσεις των πολιτών». Αναφέρει ότι οι αντιστάσεις που ήδη αναπτύσσονται στην εργασία, την παιδεία, τη νεολαία, τους μικρομεσαίους, αποτελούν μία πρώτη απάντηση στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, η οποία θα παίρνει όλο και ευρύτερα αγωνιστικά χαρακτηριστικά… » μπροστά στην «προκλητικά μεροληπτική πολιτική, υπέρ του ασύδοτου πλούτου», τον «ακρωτηριασμό» της δημοκρατίας, την «εικονική πραγματικότητα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι μεγάλο μέρος του λαού έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι μονόδρομος η αντίσταση στα σχέδια της κυβέρνησης. Διότι, όπως τονίζει, αντιλαμβάνεται πως το κράτος πρέπει να ενισχυθεί, το κοινωνικό κράτος πρέπει να είναι το ισχυρό και σύγχρονο θεμέλιο της δημοκρατίας, της ισότητας, και της κοινωνικής αλληλεγγύης, η υγεία, η παιδεία, το περιβάλλον «να μην είναι έρμαια της ασύδοτης κερδοσκοπίας, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση Μητσοτάκη». Προσθέτει ότι η δημοκρατία πρέπει να ανοίξει τις πόρτες της στη λαϊκή πρωτοβουλία «κι όχι να παραμένει στα χέρια μιας κλειστής κάστας "ιδιοκτητών" της, που διαπλέκεται με μεγάλα συμφέροντα και συχνά υποτάσσεται σ' αυτά». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να ενισχυθεί η υγιής επιχειρηματικότητα και να εξασφαλιστεί η διαρκής προσπάθεια μείωσης των αντιθέσεων. Επίσης, η νεολαία δεν πρέπει να συκοφαντείται και να αντιμετωπιστεί ως το αύριο της χώρας, όχι ως αναλώσιμο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Ο κ. Τσίπρας επισημαίνει ότι ήδη αναπτύσσεται μία διαδικασία όπου η κοινωνική πλειοψηφία συνειδητοποιεί τι χάνει, τι έχει και, κυρίως, τι της πρέπει, και αυτό «είναι η βασική αιτία που μπορούμε μέσα από το σημερινό σκοτάδι να διακρίνουμε το φως. Να είμαστε αισιόδοξοι».

Υπογραμμίζει, δε, τη μεγάλη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε αυτές τις συνθήκες «να οργανώσει τις κοινωνικές αντιστάσεις αλλά και να τις καθοδηγήσει σε ένα πολιτικό σχέδιο αλλαγής και νίκης». «Να δημιουργήσει», σημειώνει, «τις προϋποθέσεις μιας νέας κοινωνικής αλλά και πολιτικής πλειοψηφίας που θα διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στη Δεξιά του αυταρχισμού και της ταξικής μεροληψίας, προκειμένου μια νέα προοδευτική κυβέρνηση να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στον δρόμο της ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης». «Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη πλήρη καταστροφή για να παραλάβουμε εκ νέου, σαν το Σίσυφο, τη χώρα στη βαθιά χαράδρα για να τη βγάλουμε στο ξέφωτο», αναφέρει, για να τονίσει πωε «η Αριστερά απέδειξε ότι μπορεί να σώσει τη χώρα από την καταστροφή και θα το ξανακάνει αν χρειαστεί, αλλά της αξίζει να κυβερνήσει σε καλύτερες συνθήκες για να αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει ακόμη σημαντικότερα πράγματα για τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας».