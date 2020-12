Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: Έλληνες της διασποράς και ναυτικοί στέλνουν ξεχωριστές ευχές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν στον Γιώργο Παπαδάκη και στην πρωινή παρέα του άνθρωποι από διάφορα σημεία του πλανήτη.