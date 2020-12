Πολιτική

O Κουτσούμπας στην απεργιακή συγκέντρωση της ΛΑΡΚΟ (εικόνες)

Στο πλευρό των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Το μήνυμα του ενόψει και των Χριστουγέννων.



Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ βρέθηκε σήμερα, Παραμονή Χριστουγέννων, στην απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στους εργαζόμενους και τόνισε:



«Επιλέξαμε Παραμονή Χριστουγέννων να βρισκόμαστε εδώ, στη Λάρυμνα, στη ΛΑΡΚΟ, όπου χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης όλης της Ελλάδας, γιατί έχετε δίκιο. Με έναν πολύχρονο αγώνα, ιδιαίτερα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, αποδείχθηκε ότι οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ είχαν απόλυτο δίκιο σε αυτά που έλεγαν. Έφτασε, αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση στο σημείο να παραδεχτεί ότι η ΛΑΡΚΟ είναι πραγματικό χρυσωρυχείο και την περιφέρει τώρα σαν πολύφερνη νύφη σε διάφορους εγχώριους και ξένους μονοπωλιακούς ομίλους για να την πουλήσει, ενώ πριν έλεγε ότι της είναι κοστοβόρα και έχει ελλείμματα, ότι φταίνε οι εργαζόμενοι, ότι είναι βαρέλι χωρίς πάτο και άλλα τέτοια.



Υποστηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας. Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε καταθέσει ξανά ερώτηση στη Βουλή, με κεντρικό ζήτημα να δοθεί άμεσα έκτακτο επίδομα λόγω της μείωσης μισθών, λόγω του ότι δεν υπάρχει το δώρο Χριστουγέννων αυτές τις μέρες. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει ενιαία, ουσιαστική λειτουργία όλης της ΛΑΡΚΟ και να αρχίσει η παραγωγική διαδικασία κανονικά, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις των εργαζομένων. Και βεβαίως να ενημερώσει υπεύθυνα η κυβέρνηση, κάτι που έχει πει ότι θα το κάνει από τον περασμένο Σεπτέμβρη και ο κ. Σταϊκούρας και το υπ. Εργασίας και το υπ. Ανάπτυξης, τα υπόλοιπα συναρμόδια υπουργεία αλλά παρόλα αυτά τηρούν σιγή ιχθύος. Πρέπει να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, τα Σωματεία για τους σχεδιασμούς που ετοιμάζουν, για το μέλλον της επιχείρησης και των εργαζομένων.





Το ΚΚΕ, για ακόμα μία φορά σας λέμε, θα βρίσκεται στο πλευρό σας. Χρόνια Πολλά! Καλή δύναμη! Υγεία να έχετε εσείς και οι οικογένειές σας. Με αισιοδοξία και με το κεφάλι ψηλά να υποδεχτούμε σε λίγες μέρες τον νέο χρόνο».



O Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στους δημοσιογράφους ευχήθηκε «χρόνια πολλά» λέγοντας: «Θα θέλαμε από βάθος καρδιάς να ευχηθούμε, χρόνια πολλά στην εργατική τάξη της Ελλάδας, σε όλες τις λαϊκές οικογένειες με δύναμη και υγεία, με αισιοδοξία και με το κεφάλι ψηλά να υποδεχτούμε το 2021».



Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το λόγο της σημερινής επίσκεψης στη ΛΑΡΚΟ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε: «Επιλέξαμε σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων να βρεθούμε εδώ στη Λάρυμνα, στη ΛΑΡΚΟ, όπου χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης της Ελλάδας με την απεργιακή τους κινητοποίηση, για να πάρουν το επίδομα των Χριστουγέννων, αφού δώρο δεν δίνεται, αφού έχουν μειωθεί οι μισθοί, για να συνεχίσει η παραγωγική διαδικασία και δυνατότητα της επιχείρησης. Για να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ. Και επιτέλους τα υπουργεία, η κυβέρνηση να ενημερώσει τους εργαζόμενους για τους σχεδιασμούς και για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει ερώτηση στη Βουλή. Χρόνια Πολλά ευχόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους, που αγωνιστικά δώδεκα μήνες τώρα βρίσκονται στους δρόμους».