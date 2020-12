Οικονομία

Θεοδωρικάκος: σε 100 δόσεις τα “κορονο” – χρέη σε Δήμους

Τι λέει ο Υπ. Εσωτερικών για το lockdown και την στάση των πολιτών, τις αλλαγές στις προσλήψεις και το ΑΣΕΠ.

«Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόσωπο, κανένα δημόσιο πρόσωπο, το οποίο να είναι υπεράνω ελέγχου, διαφάνεια παντού, για τους πάντες και για τα πάντα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του, στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ1, ερωτηθείς για το ζήτημα των αποκαλύψεων γύρω από την Folli Follie.

Σχετικά με την πανδημία, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να πειθαρχήσουν στα μέτρα. Όπως είπε, ο ίδιος θα περάσει τις γιορτές μόνο με την οικογένειά του, υπογραμμίζοντας, ότι η έναρξη του εμβολιασμού δεν σημαίνει και το τέλος του κορονοϊού, καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της μάχης. Κάλεσε, επίσης, τους δημάρχους να δώσουν το καλό παράδειγμα τόσο σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή των μέτρων όσο και για τον εμβολιασμό.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση στήριξε και στηρίζει με σημαντικό τρόπο τις τοπικές κοινωνίες, κατά την περίοδο της πανδημίας και ότι ως υπουργός Εσωτερικών, έχει υπογράψει πάρα πολλές αποφάσεις οικονομικής στήριξης της Αυτοδιοίκησης.

Ερωτηθείς για τη μεταρρύθμιση στον τρόπο πρόσληψης στο Δημόσιο και στο ΑΣΕΠ, είπε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μόλις ανοίξει η Βουλή, μετά τις γιορτές, προσθέτοντας πως δεν είδε σημαντικές διαφορές μεταξύ των τοποθετήσεων των κομμάτων στις Επιτροπές.

Για το ζήτημα της νομοθετικής ρύθμισης, που αφορά στα χρέη προς τους Δήμους, ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε, ότι το νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε την περασμένη Δευτέρα αφορούσε ζητήματα που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση και ειδικότερα η διάταξη που πέρασε, στα βεβαιωμένα χρέη από τις 15 Φεβρουαρίου 2020 και εντεύθεν.

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να στηριχτούν όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ανάγκη στήριξης. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αφορά στην περίοδο της πανδημίας και η ρύθμιση στους ανθρώπους που βεβαιώθηκαν τα χρέη τους, από τις 15 Φεβρουαρίου, δηλαδή, πηγαίνουμε και μερικές εβδομάδες πίσω από τότε που ξεκίνησε η πρώτη καραντίνα. Από τότε που ξεκίνησε το πρόβλημα με την πανδημία του κορονοϊού, μέχρι το τέλος του χρόνου. Για όλους αυτούς τους πολίτες, που σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και τους έχουν βεβαιωθεί χρέη προς τους Δήμους, δίνουμε τη δυνατότητα να πάνε να τα ρυθμίσουν σε 100 δόσεις», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.