Κορονοϊός: Η Κομισιόν στέλνει το εμβόλιο της Pfizer στις 27 χώρες της ΕΕ (βίντεο)

Υπό υψηλή αστυνομική επιτήρηση διεξάγεται η επιχείρηση μεταφοράς των εμβολίων των Pfizer-BioNTech από την βελγική μονάδα παραγωγής στο Πουρς προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Φορτηγά ψυγεία φορτωμένα με τις παρτίδες των εμβολίων ξεκινούν από το εργοστάσιο της Pfizer και αναχωρούν υπό αστυνομική συνοδεία προς κατευθύνσεις που δεν αποκαλύπτονται. Τα μέσα ενημέρωσης κρατούνται σε απόσταση, ώστε η επιχείρηση μεταφοράς των εμβολίων κατά της Covid-19 να γίνει με την μυστικότητα που επιβάλλουν λόγοι ασφαλείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαιώνει ότι οι πρώτες δόσεις θα βρίσκονται εγκαίρως στις 27 χώρες μέλη της Ενωσης για την έναρξη της ευρωπαϊκής εκστρατείας εμβολιασμού στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου.

Σε tweet της η Κομισιόν με ένα βίντεο που δείχνει τα εμβόλια της Pfizer να συσκευάζονται, αναφέρει:

Αφού συσκευαστούν προσεκτικά, παρτίδες του πρόσφατα εγκεκριμένου εμβολίου για τον # COVID19 αποστέλλονται στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν σύντομα στον προορισμό τους για χρήση κατά τη διάρκεια των #EUVaccinationDays στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου.