Πολιτική

Κάλαντα και... “bella ciao” άκουσε στην “Κιβωτό του Κόσμου” ο Τσίπρας (βίντεο)

Παιδιά που στηρίζονται από τον Οργανισμό έψαλαν τα κάλαντα στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ του είχαν ετοιμάσει και μια έκπληξη.

Τα κάλαντα από τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου άκουσε ο Αλέξης Τσίπρας, με τα παιδιά της χορωδίας της Κιβωτού να επιφυλάσσουν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και μία έκπληξη, καθώς μετά τα κάλαντα του τραγούδησαν το ιταλικό επαναστατικό τραγούδι «Bella Ciao».

Ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε τα παιδιά και τους είπε ότι πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για έναν αντάρτη την ώρα που χαιρετάει την αγαπημένη του, όταν φεύγει για να πολεμήσει τον κατακτητή. «Είναι ένα αντιφασιστικό τραγούδι, αλλά ήταν μία ωραία έκπληξη», είπε στα παιδιά. Εν συνεχεία τους έδωσε δώρα και ξεναγήθηκε από τον πατέρα Αντώνιο στις εγκαταστάσεις της Κιβωτού, όπου έπαιξε με τα παιδιά ξύλινο ποδοσφαιράκι στον χώρο ψυχαγωγίας του κτιρίου και συζήτησε μαζί τους για θέματα που τους απασχολούν. Στα ιδιαίτερα στιγμιότυπα της επίσκεψης και ο μικρός Νώε που έπαιξε πιάνο και έδωσε στον κ. Τσίπρα, το συμβολικό δώρο της Κιβωτού, ένα χειροποίητο καράβι που έφτιαξαν τα παιδιά.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άκουσε τα κάλαντα στο γραφείο του διαδικτυακά, από τα μέλη του Επιστημονικού Συνδέσμου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «Victor Artant» - Νίκη.