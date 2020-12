Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: προβλέψεις ζωδίων για τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι σημαίνουν για κάθε ζώδιο οι κινήσεις των πλανητών αυτήν την περίοδο και τι φέρνει η «χαλάρωση» των ημερών.