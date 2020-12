Πολιτική

Διαδικτυακά άκουσε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα ο Μητσοτάκης (βίντεο)

Μαθητές και φορείς από πολλές περιοχές είπαν τα κάλαντα στον Πρωθυπουργό μέσω διαδικτύου.



Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από κάθε γωνιά της χώρας άκουσε, μέσω διαδικτύου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του Δάφνη.



Την αρχή έκαναν μαθητές από το Πέπλο Έβρου που συνδέθηκαν από τα σπίτια τους όπως ακριβώς κάνουν το μάθημα στην ψηφιακή τάξη τους τελευταίους μήνες λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών της πανδημίας COVID-19.



«Επειδή αγαπάμε το συνάνθρωπο μένουμε στο σπίτι μας»



«Είναι διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά έχουμε μέσω της τεχνολογίας τη δυνατότητα όλη η Ελλάδα και ο Ελληνισμός της Αλβανίας να βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να μας πείτε τα κάλαντα, να γιορτάσουμε έστω και με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο τα Χριστούγεννα. Αυτή τη μεγάλη γιορτή της αγάπης και της προσφοράς. Θέλω από καρδιάς να σας πω Χρόνια Πολλά, να είστε γεροί, να προσέχετε -ειδικά στα μικρά παιδάκια του νηπιαγωγείου και του προνηπίου- να ξέρετε ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιστρέψετε μία ώρα νωρίτερα στις τάξεις σας. Να έχουμε μία καλή χρονιά γεμάτη υγεία και αγάπη. Να είστε καλά την αγάπη μας και τις ευχές μας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός χαιρετώντας εξ αποστάσεως και στέλνοντας τις ευχές του στα ακριτικά παιδιά του Έβρου.



«Κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα σας. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που σήμερα, έστω και διαδικτυακά, μπαίνουμε στο αρχοντικό σας για να σας πούμε τα κάλαντα.Ονομάζομαι Μπαξεβάνη Χρυσάνθη και είμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στο Νηπιαγωγείο Πέπλου, στο ομώνυμο ακριτικό χωριό του Πέπλου. Πέντε χιλιόμετρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τα 9 νήπια και προνήπια του Νηπιαγωγείου μας, όπως και όλα τα παιδιά φέτος, δεν θα έχουν γιορτή με αγκαλιές και φιλιά. Δεν θα πουν τα κάλαντα στους δρόμους του χωριού. Όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, παρά τις διαφορετικές συνθήκες, εμείς οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι με την προCOVID εποχή. Είμαστε γεροί, είμαστε εδώ, υπάρχουμε, και το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι και αυτό ίδιο. Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι προσφορά και αγάπη στον συνάνθρωπο. Και επειδή αγαπάμε το συνάνθρωπο μένουμε στο σπίτι μας και σας ευχόμαστε εγώ, οι μαθητές μου, οι γονείς τους, ο Πέπλος όλος, ο Έβρος όλος, να ανταμώσουμε σύντομα με μία σφιχτή αγκαλιά. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Πρωθυπουργέ και γρήγορη αντάμωση το 2021. Το Νηπιαγωγείο Πέπλου σας περιμένει στο αρχοντικό του σύντομα. Και τώρα ο Θεοφάνης και η Θεοδώρα δύο από τους μαθητές μας θα σας πουν τα κάλαντα», σημείωσε η κυρία Μπαξεβάνη απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό.



Τα κάλαντα από τα Άγραφα Ευρυτανίας



Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης και η κόρη του, Δάφνη, άκουσαν τα κάλαντα από την Ιφιγένεια, τον Γιώργο και τον Παναγιώτη από τα Άγραφα της Ευρυτανίας. «Είμαι εδώ με την κόρη μου, τη Δάφνη, η οποία είχε βρεθεί στο όμορφο χωριό σας πέρυσι τον Ιούλιο. Και εύχομαι με το καλό να τελειώνουμε γρήγορα με τον κορονοϊό για να μπορέσω να έρθω και εγώ να σας επισκεφτώ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαριστώντας τα παιδιά των Αγράφων.



Χάλκη, το νησί της Ειρήνης και της Φιλίας όλου του κόσμου



«Έχω ακόμα τις ομορφότερες αναμνήσεις από την επίσκεψή μου στο ωραίο σας νησί το καλοκαίρι», είπε ο Πρωθυπουργός στα παιδιά της Χάλκης, του νησιού, «της Ειρήνης και της Φιλίας όλου του κόσμου», όπως είπαν. «Να είστε καλά. Να προσέχετε. Και είδατε ότι με τη δύναμη της τεχνολογίας μπορούμε να ακούμε τα κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά να έχουμε και να προσέχετε», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.



Τα κάλαντα από την Ερεικούσα και τα Αντικύθηρα



Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα από τα παιδιά της Ερεικούσας που τα έψαλλαν από την τάξη τους στο σχολείο: «Χρόνια πολλά και έχετε κάνει και πολύ όμορφο στολισμό βλέπω στην τάξη σας. Να προσέχετε. Την αγάπη μου και τις ευχές μου στην όμορφη Ερεικούσα», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός ενώ από τα Αντικύθηρα στάθηκε στην ευχή του δασκάλου του σχολείου, Νίκου Δημούλη: «Χρόνια πολλά παιδιά, να κρατήσω την ευχή του δασκάλου σας, το 2021 με το καλό να μας βρει όλους γερούς, να έχουμε ξεπεράσει αυτήν την μεγάλη περιπέτεια και με το καλό του χρόνου να σας υποδεχθώ εδώ, στο Μέγαρο Μαξίμου, να μας πείτε τα κάλαντα και από κοντά για να σας δώσουμε και τα δώρα σας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα».



«Τα κάλαντα από την Κορυτσά και τη Χειμάρρα»



«Σας ευχαριστούμε που μας θυμίσατε πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά του Ελληνισμού στα όμορφα χωριά σας. Με το καλό το 2021 να μας βρει όλους με υγεία, να τελειώνουμε με αυτήν τη μεγάλη περιπέτεια, για να μπορέσω να έρθω να σας επισκεφθώ από κοντά και να κάνω πράξη τον τελευταίο στίχο που μας είπατε, ότι πράγματι αξίζει, αξίζει να βρεθούμε στα μέρη σας, να σφίξουμε το χέρι, να σας πούμε πόσο σας αγαπάμε και πόσο σας στηρίζουμε. Σε εσάς, στις οικογένειές σας, στους δασκάλους σας, στους καθηγητές σας, εύχομαι καλά Χριστούγεννα με υγεία και το ‘21 να είναι μία καλύτερη χρονιά για όλους μας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στα παιδιά του Ελληνοαλβανικού Σχολείου «Όμηρος», στην Κορυτσά και την Χειμάρρα.



Τα κάλαντα στη νοηματική γλώσσα



Πέντε μαθητές είπαν ξεχωριστά κάλαντα στον Πρωθυπουργό, στη νοηματική γλώσσα. Οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Λυκόβρυσης - Πεύκης. «Σας ευχαριστούμε που μας θυμήσατε ότι υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί τρόποι για να μας λέτε τα κάλαντα. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά», ανέφερε ο Πρωθυπουργός ενώ καταληκτικά υπογράμμισε: «Σας ευχαριστούμε που μας είπατε τα κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από τη Χειμάρρα και από την Κορυτσά. Φέτος δεν μπορέσαμε να πούμε τα κάλαντα με τον συνηθισμένο, με τον παραδοσιακό τρόπο. Δεν γέμισαν οι δρόμοι μας ήχους, παιδικές φωνές, αλλά μας το είπατε με διαφορετικό τρόπο, ίσως πιο συγκινητικό από το συνηθισμένο.Σας εύχομαι από καρδιάς σε εσάς, στις οικογένειές σας, στους δασκάλους σας, ειδικά στα ακριτικά μέρη της Ελλάδας, να είστε γεροί, να προσέχετε, καλά Χριστούγεννα, με αγάπη πάνω από όλα και το 2021 να είναι μία καλή χρονιά για όλους μας, για την Ελλάδα μας, για τον Ελληνισμό μας, παντού στον κόσμο. Να είστε καλά, Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα».