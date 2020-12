Life

Πρόσωπα του ΑΝΤ1… μπαίνουν στο “Ταξί” για “Το Χαμόγελο του Παιδιού” (εικόνες)

Όλοι οι άνθρωποι του σταθμού συστρατεύθηκαν στην εκστρατεία για την στήριξη του Συλλόγου με την μεγάλη προσφορά στην κοινωνια

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βάζει το ταξίμετρο για φιλανθρωπικό σκοπό!

Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου στις 20.00, μία έκπληξη περιμένει τη Μαριάννα Τουμασάτου, αφού μαζί της στο «Ταξί» θα βρεθεί η… πρώην κόρη της από τη σειρά του ΑΝΤ1 «Γυναίκα Χωρίς Όνομα», Ντόρα Μακρυγιάννη.

Οι γνώσεις τους ενώνονται για το «Χαμόγελο του Παιδιού» με τη Μαριάννα να απαντάει μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου στην ερώτηση ποιον μήνα έχουμε τα λεγόμενα «Νικολοβάρβαρα»!

Επόμενοι επιβάτες ο Ιωάννης Απέργης και ο Βίκτωρας Πέτσας από το «Παρουσιάστε!».

Η διαδρομή που ακολουθούν οδηγεί σε γέλιο, χορό, τραγούδι, αυτοσχέδιο ραπ, λάθη και μιμήσεις!

Το Σαββατοκύριακο 2 & 3 Ιανουαρίου στο «Ταξί» του Αλέξανδρου Τσουβέλα θα επιβιβαστούν οι: Μιχάλης Σαράντης και Ελεάνα Στραβοδήμου (Σάββατο 2 Ιανουαρίου), Δημήτρης Σκαρμούτσος και Πέτρος Συρίγος (Σάββατο 2 Ιανουαρίου), Μαρία Ζαφειράτου (Κυριακή 3 Ιανουαρίου), Ευγενία Δημητροπούλου και Γιώργος Καραμίχος (Κυριακή 3 Ιανουαρίου).