Οικονομία

Εφορία: Τι πρέπει να πληρωθεί το 2020 – Για τι ισχύει η αναστολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες προθεσμίες για φορολογικές υποχρεώσεις “τρέχουν κανονικά” και για ποιες έχει υπάρξει μετάθεση.

Λίγες μέρες απομένουν για να κλείσει η φετινή χρονιά. Σαν σήμερα το Δεκέμβριο του 2019, οι φορολογούμενοι καλούνταν να πληρώσουν σειρά από φόρους. Φέτος ωστόσο η πανδημία άλλαξε πολλά από τα χρονοδιαγράμματα πληρωμής για αρκετές φορολογικές υποχρεώσεις καθώς κάποιες έχουν μετατεθεί χρονικά ενώ κάποιες άλλες θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά.

Μέχρι το τέλος του 2020 θα πρέπει να πληρωθούν :

η 6η δόση του φόρου εισοδήματος,

η 4η δόση του ΕΝΦΙΑ,

ο ΦΠΑ του Νοεμβρίου από όλες τις επιχειρήσεις, ακόμα και από αυτές που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή καθώς και

η δόση ή οι δόσεις ρυθμίσεων για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενους επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στη λίστα των ΚΑΔ που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους.

Μέχρι το τέλος του μήνα έχουν περιθώριο να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων όσοι έχασαν τις ρυθμίσεις τους το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου.

Οφειλές σε αναστολή

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις που είναι σε αναστολή καθώς οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που έχουν κύριο ΚΑΔ ο οποίος ανήκει στους κλάδους που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, η δόση ή οι δόσεις ρυθμίσεων για το μήνα Δεκέμβριο, μεταφέρονται στο τέλος της ρύθμισης. Η αναστολή δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις εκείνες που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Τέλη κυκλοφορίας - Κατάθεση πινακίδων

Έως τις 26 Φεβρουαρίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες οχημάτων να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2021 μετά και την παράταση που δόθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Οικονομικών. Η πανδημία άλλαξε όμως και τον τρόπο κατάθεσης των πινακίδων καθώς θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει την άλλη εβδομάδα προκειμένου οι ιδιοκτήτες να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων που θέλουν να θέσουν σε ακινησία. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αμέσως μετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να φυλάξει το όχημα. Μάλιστα το αυτοκίνητο-όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης, όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Μειωμένα ενοίκια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων COVID από τους ιδιοκτήτες που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Ειδικά για τις δηλώσεις COVID του Δεκεμβρίου, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: Ναυτεμπορική