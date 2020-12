Life

Γλέντι στο “Πρωινό” με την Κατερίνα Στανίση (βίντεο)

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες της, αφού πρώτα είχε μια συζήτηση… εκ βαθέων με την Φαίη Σκορδά.